Grisaia Phantom Trigger 01 to 05: Visual-Novel-Sammlung für Switch

Am heutigen 28. April 2021 wollen Frontwing und Prototype die Visual-Novel-Sammlung Grisaia Phantom Trigger 01 to 05 für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop soll 59,99 Euro betragen. Enthalten sind die Episoden eins bis fünf der auf dem PC bis Episode sieben reichenden und auf Steam durchweg "sehr positiv" bewerteten Anime-Adventure-Reihe.Grisaia Phantom Trigger spielt in der neu aufgebauten Mihama Academy, wo ungewöhnliche Talente zu Spezialisten der nationalen Sicherheit ausgebildet und auf verdeckte Missionen geschickt werden. Das Charakterdesgin stammt von Akio Watanabe, als Autor zeichnet Ryuta Fujisaki verantwortlich. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Opening Movie Switch