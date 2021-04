Blood of Heroes: Von Dark Souls inspirierte Nahkampf-Action bereitet sich auf die Closed Beta vor

Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC) Screenshot - Blood of Heroes (PC)

Am 4. Mai 2021 werden Vizor Games einen geschlossenen Betatest ihres Dark-Fantasy-Kampfspiels Blood of Heroes auf PC veranstalten . Bewerbungen zur Teilnahme sind bereits möglich . Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S befinden sich ebenfalls in Entwicklung. Einen anvisierten Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht. Das Spiel soll aber auf Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Polnisch, Spanisch und Italienisch verfügbar sein."Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel zu kreieren, das wir selbst nicht mehr aus der Hand legen wollen: Eine böse Welt, vollgepumpt mit Adrenalin, inspiriert von legendären Spielen wie Dark Souls, mit unnachgiebigen PvP-Schlachten und Kriegern, die weder Gnade noch Angst kennen", so Game Director Dmitry Voronov. "In Blood of Heroes, wie auch in der Geschichte der Menschheit, präsentieren sich Helden nicht immer als Ritter in strahlender Rüstung, die für eine gute Sache kämpfen. Sie können unerbittlich, verschlagen, gar rachsüchtig oder aber umgedreht auch schützend und unterstützend sein. Das wahre Wesen unserer Helden wird erst in der Schlacht offenbart. Wir haben versucht, ihnen eine Persönlichkeit zu geben, sodass sich Spieler je nach Stimmungslage und Spielstil für einen Kämpfer entscheiden können."Weiter heißt es von den Machern: "Hineingestoßen in ein Reich der Dunkelheit müssen sich Spieler in nervenzerreißenden PvP-Schlachten beweisen; in diesem Vorhaben steht ihnen eine Reihe einzigartiger, furchtloser Kämpfer bei. Blood of Heroes findet in einer erbarmungslosen Grenzwelt statt, in der sich die größten Helden dieses Reiches gegenüberstehen. In mittelalterlichen, nordisch angehauchten Arenen kämpfen diese Krieger mithilfe eines großen Arsenals an Kampfstilen, Fähigkeiten und Waffen um ihr Leben und um ihre Ehre. Spieler können in der Closed Beta mit sechs verschiedenen Helden experimentieren und ihr Können in der Gruppe oder allein gegen andere Spieler unter Beweis stellen. Dabei entscheidet nicht nur die Fertigkeit mit der Klinge allein - Kriegs-Siegel und Magie stehen den Helden ebenfalls bei. Jeder Charakter bietet dabei seinen eigenen, einmaligen Spielstil und bereitet Spielern die Qual der Wahl zwischen schnellen, präzisen Stößen, mächtigen Schlägen oder Area-of-Effect-Fähigkeiten."Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer