Blood of Heroes: PvP-Nahkämpfe in die Open Beta auf PC gestartet

Vizor Games hat die Open Beta von Blood of Heroes (Free-to-play) auf dem PC gestartet. Interessierte Spieler, die an den PvP-Nahkampf-Schlachten teilnehmen wollen, können sich auf der offiziellen Website dafür registrieren."Die Open Beta wird bis zum bisher unangekündigten Full Release für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X laufen. Bis dahin wird das Gameplay basierend auf dem Feedback der Spieler ständig verbessert und aktualisiert", heißt es in der Ankündigung.Über das Kampfsystem schreibt Vizor Games: "Um das volle Potenzial seiner Helden ausschöpfen zu können, bietet Blood of Heroes ein tiefes und einzigartiges Kampfsystem, das Spieler stets an ihre Grenzen und darüber hinausbringen soll. Um sich Gegnern gegenüber zu behaupten, ist es notwendig, die richtigen Zeitpunkte für Angriff und Konter zu meistern, strategisch vorauszuplanen und die Fehler seiner Feinde auszunutzen. Dafür bietet das Spiel eine breite Palette an Kampf-Mechaniken, von Ausdauer bis hin zu magischen Fähigkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Balance - schließlich sollen es die Fertigkeiten des Einzelnen sein, die zum Sieg führen."Das Spiel bietet sowohl einen Duell-Modus als auch Team-Modi. Duelle finden in den persönlichen Arenen der Spieler statt, die mithilfe der im Kampf gewonnenen Ressourcen verbessert und angepasst werden können.Letztes aktuelles Video: Official Open Beta Trailer