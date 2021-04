Rusty Lake Hotel: Rätselabenteuer derzeit kostenlos erhältlich

Einsteigerfreundlich: Einfach zu spielen, dennoch spannend bis zum Ende

Zahlreiche Rätsel: Insgesamt 6 Räume voller einzigartiger Rätselaufgaben

Aufregende und fesselnde Handlung: Serviere 5 spezielle Abendessen vor skurrilen Gästen und Angestellten

Spannung und Atmosphäre: Im surrealen Rusty Lake Hotel steht das Unerwartete an der Tagesordnung...

Abwechslungsreicher Soundtrack: Jeder Raum hat eine eigene musikalische Untermalung

Erfolge: Speichere deine Bestleistung in der Sterne-Galerie

Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC) Screenshot - Rusty Lake Hotel (PC)

Zum sechsjährigen Jubiläum kann man das 2D-Puzzle-Adventure Rusty Lake Hotel vorübergehend kostenlos via Steam Google Play und App Store herunterladen, während andere Titel wie The White Door oder die Cube Escape Collection aktuell zum halben Preis angeboten werden. Außerdem habe man Rusty Lake Hotel ein Update mit 18 neuen Übersetzungen, Unterstützung von Steam-Cloud und -Errungenschaften sowie Vollbild- und Replay-Funktionen spendiert.Die Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 94 Prozent von über 2.500 Reviews positiv). Auf Google Play haben sogar mehr als 12.000 User für einen Wertunggschnitt von 4,7 von fünf Sternen gesorgt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Rusty Lake Hotel ist ein Mystery-Abenteuer von den Machern der Rusty-Lake- und Cube-Escape-Spiele. Begrüße die Gäste im Rusty Lake Hotel und sorge dafür, dass all ihre Wünsche erfüllt werden. Es gibt fünf Abendessen diese Woche. Und jedes Abendessen muss zum Sterben gut sein!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Celebrating 6 years of Rusty Lake