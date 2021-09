Gearshifters: Startschuss für den bleihaltigen Roguelite-Racer auf Switch

Fahren und Vernichten - Vertraue auf präzise Steuerung und meisterhaftes fahrerisches Können, um Gegner zu umkurven, Geschossen auszuweichen und heftige Angriffe zu starten. Action mit hoher Oktanzahl bei jeder wilden Fahrt.

Mega-Fahrzeug-Boss-Kämpfe - Besiege die gesetzlosen Fraktionen, die ein Europa mit düsterer Zukunft beherrschen, und schalte ihre verrückten, schwer gepanzerten Boss-Maschinen aus.

Bezahlt werden und aufwerten - Bewältige gefährliche Transportmissionen, um die sichere Zustellung wertvoller Waren zu gewährleisten. Lass dich bezahlen und modifiziere dein Auto mit offensiven, defensiven, kosmetischen und leistungssteigernden Anpassungen.

Explosive Lieferung - Erweitere dein Territorium auf dem post-apokalyptischen Kontinent. Nur der versierteste Gearshifter kann die gefährlichsten Strecken meistern und die mysteriöse Zitadelle erreichen.

Am heutigen 23. September 2021 haben Red Phantom Games und Numskull Games den post-apokalyptischen Top-Down-Racer Gearshifters ab 39,99€ bei vorbestellen ) für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 26,99 Euro. Auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One soll der Startschuss am 1. Oktober fallen. Ab diesem Datum sollen außerdem Boxversionen für PS4 und Switch im Handel erhältlich sein:In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Arcade-Action-Shoot-'em-up-Roguelite-Spiel. Bahne dir durch Lenken, Driften, Drehen, Zerstören und Schießen deinen Weg durch Wellen an gegnerischen Fahrzeugen. Kämpfe gegen extreme Maschinenbosse. Stell dir dein Auto mit Modifizierungen, Verteidigungen und Waffen für jede tückische Transportmission mit der passenden taktischen Konfiguration zusammen. Fahren. Vernichten. Bezahlt werden. Aufwerten!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer