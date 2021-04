The Last of Us Part 3: Grober Story-Rahmen existiert bereits; Produktion des Spiels aber vorerst unklar

Man habe intern bereits eine ganze Menge Diskussionen über einen dritten Teil des Action-Adventures geführt, doch Druckmann gibt auch zu bedenken, dass Spiele wie dieses unheimlich viel Zeit für die Produktion in Anspruch nähmen. Teil 2 etwa habe ganze sieben Jahre benötigt.



"Wir hatten jetzt zwei Spiele, die meinem Gefühl nach sowohl etwas Universelles ansprechen als auch eine sehr persönliche Geschichte über diese Charaktere erzählen. Bei einem einzigen Spiel gibt es noch kein Muster, das eine Marke ausmacht. Bei zwei Spielen beginnt sich schon ein Muster zu entwickeln - und momentan denke ich, es gibt einige sktrukturelle und thematische Themen, an die man sich halten müsste, falls man ein drittes Spiel produziert." "ich weiß nicht, wie viel ich verraten möchte... [Co-Autorin Halley Gross] und ich haben eine Synopsis für eine Geschichte geschrieben, die wir nicht machen - aber ich hoffe, dass sie eines Tages das Licht der Welt erblicken kann - sie ergründet ein wenig, was nach diesem Spiel passiert. Wir werden sehen", so sein Blick in die Zukunft.Man habe intern bereits eine ganze Menge Diskussionen über einen dritten Teil des Action-Adventures geführt, doch Druckmann gibt auch zu bedenken, dass Spiele wie dieses unheimlich viel Zeit für die Produktion in Anspruch nähmen. Teil 2 etwa habe ganze sieben Jahre benötigt."Wir hatten jetzt zwei Spiele, die meinem Gefühl nach sowohl etwas Universelles ansprechen als auch eine sehr persönliche Geschichte über diese Charaktere erzählen. Bei einem einzigen Spiel gibt es noch kein Muster, das eine Marke ausmacht. Bei zwei Spielen beginnt sich schon ein Muster zu entwickeln - und momentan denke ich, es gibt einige sktrukturelle und thematische Themen, an die man sich halten müsste, falls man ein drittes Spiel produziert."

Naughty Dogs Kreativ-Leiter Neil Druckmann und seine Co-Autorin Halley Gross haben offenbar bereits umrissen, wie die Geschichte in einem möglichen The Last of Us Part 3 ablaufen dürfte. Im Script Apart Podcast via ign.com ) verriet Druckmann, dass die beiden bereits eine Synopsis (also eine typische kurze Zusammenfassung der Story vorm Start eines Projektes) geschrieben hätten. Ob das Spiel irgendwann auch produziert werde, sei aber noch unklar:Nach dem Abschluss großer Titel erforsche das Studio allgemein erst einmal eine ganze Weile, was als nächstes anstehe - ob es sich nun um The Last of Us 3, etwas Neues oder eine alte Marke handelt, zu der man vielleicht zurückkehren wollte.