The Last of Us Part 3: Befindet sich Gerüchten zufolge in Produktion

The Last of Us Part 3: Angeblich in Produktion





Well, I'm not watching anything, so... Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy



— ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Im Januar startet die Serie

Wohin geht die Reise von Entwickler Naughty Dog? Offenbar noch einmal zurück zu The Last of Us , denn aktuellen Gerüchten zufolge arbeitet das Studio derzeit an The Last of Us Part 3.Dies schreibt zumindest der Twitter-Nutzer ViewerAnon, der in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle in Erscheinung trat. Unter anderem leakte er Infos zu Crash Bandicoot 4 , aber auch zur TV-Serie von The Last of Us im Vorfeld. Nun will er davon gehört haben, dass das nächste Spiel von Naughty Dogs Creative Director und Co-President Neil Druckmann The Last of Us Part 3 sein wird.Dass ein Nachfolger zu The Last of Us Part 2 möglich sei, verriet Druckmann schon im April 2021. Damals hieß es von ihm, dass er zusammen mit seiner Co-Autorin Halley Gross bereits einen groben Story-Rahmen verfasst hätte , aber sich eine Fortsetzung noch nicht in Produktion befinden würde – und es unklar sei, ob das jemals der Fall sein wird.Mittlerweile hat man wohl intern bei Naughty Dog die Entscheidung gefällt. Gemäß aktueller Aussagen von ViewerAnon ist das nächste Spiel von Neil Druckmann The Last of Us Part 3, welches sich zum jetzigen Zeitpunkt beim Entwicklerstudio in Produktion befinden soll.In allzu naher Zukunft wird das Action-Adventure, sofern es tatsächlich existiert, aber nicht erscheinen. In einem weiteren Tweet führt ViewerAnon aus, dass zuerst der Multiplayer-Ableger The Last of Us: Factions erscheinen wird. Infos zur neuen IP, an der Naughty Dog ebenfalls arbeiten soll, habe er nicht. Die Uncharted-Reihe wird hingegen bei einem anderen Studio fortgesetzt.Ob die Infos von ViewerAnon stimmen, kann derzeit schlichtweg nicht beantwortet werden. Naughty Dog selbst schweigt recht eisern, wenn es um die nächsten großen Projekte des Studios geht. Immerhin 2023 soll es ausführliche Informationen zu The Last of Us: Factions geben, welches einst als Multiplayer-Modus für The Last of Us Part 2 geplant war.Das nächste Werk von Neil Druckmann selbst ist hingegen die HBO-Serie zu The Last of Us. Zusammen mit Craig Mazin, dem Macher der Chernobyl-Serie, schrieb er an dem Drehbuch zur Serienumsetzung. In Deutschland startet die erste Staffel von The Last of Us am 16. Januar 2023