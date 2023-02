The Last of Us Part 3: Joel-Synchronsprecher würde für Teil 3 zurückkommen

The Last of Us Part 3: Troy Baker "sieben Tage die Woche und zweimal am Sonntag dabei"

Synchronsprecher-Star und Musiker, der Joel in The Last of Us und seinem zweiten Teil verkörpert, würde fürzurückkehren, sollte es je umgesetzt werden.Zwar weiß nicht einmal Entwickler Naughty Dog selbst, wie es um den dritten Teil der gefeierten Action Adventure-Reihe steht. Dies hält Baker allerdings nicht davon ab, sein Interesse für eine weitere Fortsetzung bereits vorab deutlich zu machen.In einem Podcast des Portals ComicBook.com erklärte Baker jüngst, dass er der Idee, die Rolle des Joels auch in einem zukünftigen The Last of Us-Projekt zu übernehmen, keineswegs im Wege stünde. Zwar betonte er dabei noch einmal, dass er selbst keine Ahnung habe, wie es eigentlich um The Last of Us Part 3 stehen würde, allerdings wisse er, dass er auf jeden Fall wieder mit von der Partie wäre, sollte ihn Autor und Regisseur Neil Druckmann in irgendeiner Form zurückhaben wollen."Die Leute fragen immer: 'Wird es The Last of Us Part 3 geben?' Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es einen zweiten Teil geben würde", ließ Baker zunächst durchscheinen. "Aber wenn Neil eine Geschichte hat, die er erzählen will, und er möchte, dass ich in irgendeiner Weise ein Teil davon bin, bin ich sieben Tage die Woche und zweimal am Sonntag da. Ich würde ihm auf jeden Fall folgen, und ich bin ihm bis an die Pforten der Hölle und zurück gefolgt und habe Eiscreme gekauft", verrät der 46-Jährige mit einem Augenzwinkern weiter.Ein mögliches Hindernis könnte Troy Baker dabei allerdings außer Acht gelassen haben: Sein Charakter wurde nach den Ereignissen des zweiten Teils weitestgehend aus der Geschichte des zweiten Teils herausgeschrieben. Sollte Joel also wirklich mit The Last of Us Part 3 sein Comeback feiern, dann vermutlich nicht auf eine Art und Weise, mit der man zunächst rechnen würde. Nebst der vagen Informationen, die uns Druckmann zu The Last of Us 3 zu bieten hat,