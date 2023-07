The Last of Us Part 3: Neue Gerüchte um Ellie und geplante Motion Capure Aufnahmen

The Last of Us Part 3: Motion Capture-Aufnahmen soll dieses Jahr starten





Look, it’s early, story details are tweaked and everything is potentially up in the air to be changed, but I assure you I’ve heard Ellie is at least as important in LAST OF US PART III as she was in PART II. https://t.co/WYdKRFo0pG



— ViewerAnon (@ViewerAnon) July 2, 2023

The Last of Us: Verschobenes Multiplayer-Projekt & Staffel 2 der Serie

Woran arbeitet? Angeblich stehtauf der Liste und ein Leaker will in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Arbeiten auf einem guten Weg befinden.Gerüchte, dass sich das prestigeträchtige Sony-Studio mit einer Fortsetzung vonbeschäftigt, gibt es schon seit längerem. Offiziell ist das bislang aber nicht bestätigt, dennoch bleibt die Gerüchteküche warm und lockert keineswegs den Griff. Vor allem der Twitter-Nutzer ViewerAnon legt nun noch einmal mit neuen, vermeintlichen Informationen nach.Bereits im Dezember des letzten Jahres behauptete ViewerAnon, der in der Vergangenheit unter anderem Infos zuund zur TV-Serie vonleakte, dass sich bei Naughty Dog ein The Last of Us Part 3 in Entwicklung befindet. Nun bekräftigte er noch einmal seine Aussagen und ließ sich sogar noch ein kleines bisschen mehr in die Karten blicken.Seinen Informationen nach soll Ellie im angeblich geplanten dritten Teil erneut wieder eine sehr wichtige Rolle spielen. Zwar würde sich die Entwicklung noch in einer frühen Phase befinden, weshalb sich viele Details an der Story noch ändern können, aber die Protagonistin soll weiterhin im Fokus bleiben.Darüber hinaus, so ViewerAnon weiter, sollen bereits dieses Jahr umfangreiche Motion Capture-Aufnahmen für The Last of Us Part 3 starten. Wenn dem so sein sollte, dann dürften die Arbeiten zumindest bisher gut vorankommen, auch wenn ein etwaiger Release trotzdem noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte.Ob Naughty Dog aber tatsächlich an einem dritten Singleplayer-Spiel zu The Last of Us arbeitet, ist unklar. Noch hält sich das Studio mit Infos zu kommenden Projekten sehr zurück. Bekannt ist lediglich, dass sich einDarüber hinaus ließ Naughty Dog verlauten, dass man zusätzlich an einer komplett neuen Singleplayer-Erfahrung arbeitet. Um was es sich dabei handelt, wollte man jedoch bislang nicht verraten, genauso wenig wie sehr Creative Director Neil Druckmann darin involviert ist. Immerhin beschäftigt sich dieser derzeit auch mit der