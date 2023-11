The Last of Us Part 3: Neil Druckmann schweigt zur Zukunft der Reihe - spricht über "andere Projekte"

The Last of Us Part 3: Naughty Dogs Fokus liegt auf Remaster des zweiten Teils

Es vergeht kaum ein Monat, in dem keine neuen Gerüchte, Spekulationen oder zumindest der lautstarke Wunsch nach Neuigkeiten aus dem Hausean die Oberfläche gespült werden. Doch dieses Mal ist esSchöpferselbst, der für Gesprächsstoff sorgt.Konkret geht es dabei um den kommenden, um den sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Thema war, nun aber Berichten zufolge auf Eis gelegt sei. Und auch zugibt es ernüchternde Neuigkeiten.Als Reaktion auf die besagten Berichte, man hätte die Arbeiten am geplanten Multiplayer-Spiel im The Last of Us-Universum eingestellt, erklärt Druckmann gegenüber Entertainment Weekly ( via Gamespot), dass erdazu habe, was mit dem Titel passiert. Allerdings wolle er auch nicht über einen möglichen The Last of Us Part 3 sprechen wollen, wie er im selben Atemzug klarstellt.„The Last of Us ist offensichtlich eine Welt, die ich sehr liebe und von der ich weiß, dass unser Studio und die Fans das auch tun, aber ich habe im Moment keinen Kommentar zur Zukunft der Serie, abgesehen von unserem“, führt Druckmann weiter aus.Stattdessen hätte man bei Naughty Dog wohl sogar, wie es heißt. Zuvor verriet Druckmann bereits, dass das Studio bereits seinen nächsten Titel ausgewählt hätte, er es aber ablehne zu sagen, ob es nun der dritte Teil der dystopischen Hit-Spielereihe sei, ein, um welches sich bereits seit einiger Zeit Gerüchte ranken oder es garsein wird.„Ich weiß, dass die Fans The Last of Us Part 3 wirklich wollen, ich die ganze Zeit davon“, so Druckmann. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir bereits an unserem nächsten Projekt arbeiten, die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben.“ Fans der Reihe müssen sich also weiterhin in Geduld üben, ehe wir erfahren, ob es doch noch zu einer Trilogie kommt. Auf diekönnen wir uns hingegen schon einmal etwas eher einstellen, denn die Dreharbeiten dürften bereits im Januar beginnen. Schon jetzt fassen wir euch an anderer Stellezusammen, von denen wir wissen.