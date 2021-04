Iron Harvest: Operation Eagle: Erweiterung mit der "Amerikanischen Union" (Usonia) und Lufteinheiten

Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC)

Mit Iron Harvest: Operation Eagle haben King Art Games und Deep Silver eine größere Erweiterung für Iron Harvest auf PC angekündigt. Releasetermin ist der 27. Mai 2021.Operation Eagle umfasst die "Amerikanische Union" (kurz Usonia) als neue spielbare Fraktion mit eigener Kampagne (Solo und Koop; sieben Missionen; 25 Minuten Zwischensequenzen), über 20 Einheiten und drei Helden. Des Weiteren werden neue spielbare Verbündete einer noch zu enthüllenden "geheimen" Fraktion, weitere Multiplayer-Karten, Dutzende neuer Skins und Jahreszeiten versprochen.Iron Harvest: Operation Eagle wird auf GOG.com und im Epic Games Store als Download-Erweiterung für Iron Harvest für 19,99 Euro veröffentlicht. Auf Steam wird es als exklusive Standalone-Version erscheinen. Diese Standalone-Version erfordert nicht das Hauptspiel, um die DLC-Inhalte, die Intro-Kampagne, den Koop-Modus und den Multiplayer-Modus mit den beiden Fraktionen "Usonia" und "Polania" spielen zu können. Die Inhalte des Hauptspiels (Original-Kampagne, die Fraktionen Rusviet & Sächsisches Imperium sowie die Herausforderungskarten) werden für die Steam-Standalone-Version als DLC erhältlich sein."Die Amerikanische Union von Usonia hielt sich aus dem Ersten Weltkrieg heraus und wurde zu einem wirtschaftlichen und militärischen Kraftwerk, das von den alten europäischen Eliten unbemerkt blieb. Die Usonia-Fraktion stützt sich stark auf mächtige 'Diesel Birds' und bringt mehr Abwechslung auf die Schlachtfelder von Iron Harvest. Zusätzliche neue Gebäude und neue Einheiten für alle Fraktionen verbessern die Truppenaufstellungen von Iron Harvest und bieten den Spielern noch mehr Optionen, um die perfekte Angriffs- und Verteidigungsstrategie zu finden", schreibt der Publisher.Alle Fraktionen, auch die aus dem Hauptspiel, erhalten (kostenlos via Update) Zugang zu neuen Lufteinheiten und Luftabwehrmöglichkeiten. Nicht-DLC-Besitzer können zwar an normalen Multiplayer-Matches via Matchmaking teilnehmen, dürften Usonia aber nicht kommandieren.Die Konsolen-Versionen von Iron Harvest sollen "zu einem späteren Zeitpunkt" folgen. Last but not least kann das Echtzeit-Strategiespiel bis zum 3. Mai kostenlos auf Steam angetestet werden. Diese Version umfasst sowohl die Story-Kampagne als auch den Mehrspieler-Modus.