Iron Harvest: Operation Eagle: Arabien als verbündete Fraktion und Story-Trailer

Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC) Screenshot - Iron Harvest: Operation Eagle (PC)

In Operation Eagle , der ersten Erweiterung für Iron Harvest , werden die fliegenden Staffeln von Usonia sowohl den arktischen Ebenen Alaskas als auch den Wüstendünen in Arabien einen Besuch abstatten. In der Wüste wird man außerdem auf eine neue Unterfraktion aus der Welt von 1920+ treffen.King Art Games: "Arabien, eine wohlhabende Nation, aktiv im Handel, reich an Öl und bevölkert von verschiedenen Stämmen. Durch die Massenproduktion von Mechs hat das Sächsische Imperium nun das Bedürfnis und die Gelegenheit, Arabien zu besetzen und dessen Ressourcenvorkommen für sich zu beanspruchen. Nachdem der regierende König die Verwüstung in Europa während des Ersten Weltkriegs nur aus der Ferne erlebt hat, macht er gegenüber Sachsen Zugeständnisse, um eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden. Arabiens Beduinen widersetzen sich heftig, aber Sachsens Kriegsmaschinen erscheinen als schwer überwindbar. In seiner Verzweiflung hat der arabische König heimlich eine Ex-Kolonialnation, Usonia, kontaktiert, um seiner Nation zu helfen, seine Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Die Hoffnung auf Hilfe bei der Befreiung Arabiens bleibt."Operation Eagle umfasst die "Amerikanische Union" (kurz Usonia) als neue spielbare Fraktion mit eigener Kampagne (Solo und Koop; sieben Missionen; 25 Minuten Zwischensequenzen), über 20 Einheiten und drei Helden. Des Weiteren werden neue spielbare Verbündete, weitere Multiplayer-Karten, Dutzende neuer Skins und Jahreszeiten versprochen. Alle Fraktionen, auch die aus dem Hauptspiel, erhalten (kostenlos via Update) Zugang zu neuen Lufteinheiten und Luftabwehrmöglichkeiten. Nicht-DLC-Besitzer können zwar an normalen Multiplayer-Matches via Matchmaking teilnehmen, dürfen Usonia aber nicht kommandieren.Iron Harvest 1920+ Operation Eagle ist ab 27. Mai 2021 auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store für 19,99 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Story Trailer