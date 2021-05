Ultimate Custom Night: Mashup zu Five Nights at Freddie's nimmt Konsolenspieler ins Visier

Challenge-Menü mit sechzehn Challenges zu verschiedenen Themen

Vertont mit beliebten Sprecher/innen-Stimmen und Neuankömmlingen in der Franchise

Büro-Skins zum Freischalten

Videosequenzen zum Freischalten

Am heutigen 30. April 2021 haben Scott Cawthon und Clickteam das bereits für PC, iOS sowie Android erschienene und auf Steam bis dato von mehr als 24.000 Nutzern "äußerst positiv" bewertete Five-Nights-at-Freddie's-Mashup Ultimate Custom Night auch für PlayStation 4 und Xobx One veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 6,99 Euro, während im Microsoft Store 7,99 Euro fällig werden. Die Version für Nintendo Switch soll am 4. Mai für 6,99 Euro im eShop erscheinen. Das PC-Original ist hingegen kostenlos erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen zum ultimativen FNAF-Mashup, in dem du wieder einmal allein in einem Büro gefangen bist und dich gegen animatronische Killerfiguren wehren musst! Mit 50 auswählbaren animatronischen Charakteren aus sieben Five Nights at Freddy's-Spielen sind die Anpassungsmöglichkeiten nahezu endlos. Kombiniere eine beliebige Auswahl an Charakteren, stelle den Schwierigkeitsgrad von 0 - 20 ein und stürze dich in die Action! Von deinem Bürotisch aus musst du zwei Seitentüren, zwei Lüftungen sowie zwei Luftschläuche verteidigen, die alle direkt in dein Büro führen.Diesmal musst du auch andere Werkzeuge beherrschen, wenn du die ultimativen Challenges meistern willst, Werkzeuge wie die Heizung, die Klimaanlage, eine globale Musikbox, einen Stromgenerator und mehr. Als ob das alles noch nicht genug wäre, musst du auch noch Laserfallen in den Lüftungsschächten aufstellen, Faz-Coins sammeln, Gegenstände an der Gewinntheke kaufen und wie immer nicht nur einen, sondern gleich zwei Vorhänge in der Piratenbucht im Auge behalten!"Als weitere Funktionen werden genannt:Letztes aktuelles Video: Mobile Edition