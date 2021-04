Angels with Scaly Wings: Das Portal in die Drachenwelt öffnet sich auch auf Konsolen

Eine epische, packende Story mit 175 000 Wörtern

Pflege Freundschaften (oder vielleicht sogar mehr) mit Drachen und durchlaufe Routen mit über 5 Charakteren

Treffe wichtige Entscheidungen, die die Geschichte mit mehr als 13 einzigartigen Ausgängen beeinflussen

Schalte exklusive Bilder der Hauptdarsteller frei

Löse Verbrechen auf und enthülle die Geheimnisse der Welt der Drachen

Am heutigen 30. April 2021 haben Radical Phi und Ratalaika Games die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Drachen-Visual-Novel Angels with Scaly Wings auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Microsoft Store wird wird noch bis zum 14. Mai ein Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 9,99 Euro gewährt, via PlayStation Store und eShop hingegen nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nach der Entdeckung eines geheimnisvollen Portals bist du einer der wenigen Auserwählten, die sich auf eine Reise in die Welt der Drachen begeben. Während du als Botschafter dienst, erfährst du mehr über diesen seltsam vertrauten Ort und entdeckst, dass dein menschlicher Kollege mehr weiß, als er zugibt... Es wird an dir und den Freunden, die du unterwegs findest, liegen, die Verschwörung aufzudecken, die die neu entdeckte Welt bedroht. Vielleicht begegnest du dabei sogar deiner großen Liebe."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 PS5 One XBS Switch