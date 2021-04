Castaway Paradise: Tropisches Inselabenteuer à la Animal Crossing erreicht die Switch

Screenshot - Castaway Paradise (Switch) Screenshot - Castaway Paradise (Switch) Screenshot - Castaway Paradise (Switch) Screenshot - Castaway Paradise (Switch) Screenshot - Castaway Paradise (Switch) Screenshot - Castaway Paradise (Switch)

Am 29. April 2021 haben Stolen Couch Games, Codeglue, Korion und Rokaplay das bereits für PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS sowie Android erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Inselabenteuer Castaway Paradise auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop kostet der Download des u. a. an Animal Crossing: New Horizon erinnernden und auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titels 19,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Soforturlaub auf deiner eigenen tropischen Insel! Dekoriere die Insel, verkleide dich, sammle Insekten, baue Feldfrüchte an und hilf deinen neuen Nachbarn. Auf Castaway Paradise kannst du tun, was auch immer du möchtest. Verbringe die Zeit mit lustigen Aktivitäten. Züchte deine lieblings Pflanzen. Erstelle dein eigenes Outfit. Dekoriere die Insel nach deiner Vorstellung. Hilf den Bewohnern und plaudere mit Freunden. Genieße verschiedene Jahreszeiten und Events. Was möchtest du heute auf Castaway Paradise tun?"Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer