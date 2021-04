Secret Neighbor: Der Multiplayer-Horror im Hello-Neighbor-Universum sucht die PS4 heim

Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One) Screenshot - Secret Neighbor (One)

Am 29. April 2021 haben Hologryph, die Eerie Guest Studios und tinyBuild den bereits für Xbox One, PC sowie Google Stadia erschienenen und auf Steam bis dato von fast 8.000 Spielern "sehr positiv" bewerteten asymmetrischen Mehrspieler-Horror Secret Neighbor auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll im Sommer erscheinen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Secret Neighbor ist ein immer größer werdendes Social-Horror-Spiel für Mehrspieler aus dem Hello Neighbor-Universum. Deine Gruppe hat folgende Aufgabe: Sie muss um das Haus schleichen, Schlüssel sammeln und die Kellertür aufzuschließen. Aber es gibt ein Problem - einer von euch ist der Nachbar, ein verkleideter Verräter!Spiele als Eindringling: Arbeite mit deinen Teamkameraden zusammen. Bleibt beinander oder teilt euch taktisch auf und nutzt eure Vorteile und Fähigkeiten, um im Keller ein Schloss nach dem anderen zu knacken.Spiele als Nachbar: Halte die Eindringlinge auf! Verkleide dich, um ihr Vertrauen zu gewinnen und stelle Fallen auf, um die lästigen Eindringlinge der Reihe nach zu beseitigen. Überzeuge deine Freunde, dass jemand anderes der Nachbar ist, und lass die Hexenjagd beginnen. Dein Geheimnis darf nicht gelüftet werden!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4