Switchcars: Dynamischer Roguelite-Racer rast aus dem Early Access

Screenshot - Switchcars (PC) Screenshot - Switchcars (PC) Screenshot - Switchcars (PC) Screenshot - Switchcars (PC) Screenshot - Switchcars (PC) Screenshot - Switchcars (PC)

Am 30. April 2021 haben Altfuture ( Derail Valley ) ihr 2D-Roguelite-Rennspiel Switchcars für PC veröffentlicht und den Early Access nach über fünf Jahren offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 7. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,09 Euro statt 8,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 119 Reviews positiv).In Switchcars geht es darum, in verschiedenen Fortbewegungsmitteln und Zeitepochen (1955 bis 2055) vor außerirdischen Angreifern zu flüchten oder sie abzuwehren. Dazu stehen mehr als 1.300 Vehikel zur Verfügung, von denen man bis zu drei in seinem aktuellen Fuhrparkt haben und jederzeit zwischen ihnen wechseln kann, um auf den prozedural generierten Pixelart-Strecken Hindernisse zu meistern sowie Zustand und Sprit zu managen.Die Macher versprechen 100 Streckenarten mit mehr als 150 Requisiten und 40 kombinierbaren Power-Ups. Außerdem können per Editor eigene Fahrzeuge erstellt und per Content Browser Inhalte gefiltert werden. Dank des immensen Umfgangs soll der Wiederspielwert jedenfalls sehr hoch sein und aufgrund der langen Entwicklungszeit von insgesamt über acht Jahren ein besonders hoher Grad an Feinschliff geboten werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer