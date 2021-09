Gas Station Simulator: Mehr als 110.000 Verkäufe in fünf Tagen

Nach dem großen Erfolg vom Car Mechanic Simulator 2021 feiert auch der Gas Station Simulator einen starken Einstand auf Steam . Laut Publisher Movie Games bzw. PlayWay hat sich das Spiel in den ersten fünf Tagen über 110.000 Mal verkauft. Die Nutzerreviews fallen "sehr positiv" aus (82 Prozent von 2.480 Nutzerreviews sind "positiv"). Auch auf Twitch und YouTube werden starke Aufrufzahlen gemeldet. Die Entwickler arbeiten derzeit an mehreren Patches, um technische Probleme und Bugs zu beheben. Erst danach sollen weitere Inhalte an Angriff genommen werden.Der Gas Station Simulator dreht sich um die Renovierung, die Erweiterung und den Betrieb einer Tankstelle entlang eines Highways mitten in der Wüste. "Wahlfreiheit und mehrere Ansätze, das Geschäft zu führen und mit Belastung umzugehen, sind die wichtigsten Zutaten in diesem Spiel", heißt es.Auszüge aus der Produktbeschreibung: "Kaufe eine verlassene Tankstelle mitten im Nirgendwo und baue sie wieder auf. Entsorge Geröll und kaputte Möbel, repariere die Wände, streiche und dekoriere sie wie es dir gefällt. Gib nur nicht gleich dein ganzes Geld für die Erscheinung aus, du hast schliesslich eine Tankstelle gekauft. Repariere die Geräte, kaufe was nicht repariert werden kann und beginne damit, Kunden zu bedienen, um Geld für weitere Renovierungen und Verbesserungen zu verdienen. (...)Die Tankstelle zu renovieren ist eine Sache, ihr eine persönliche Note zu geben eine andere. Das Spiel bietet eine breite Palette von Optionen an, um Anpassungen vorzunehmen. Hinzu kommt eine Menge von Dekorationen, um der Tankstelle die notwendige Einzigartigkeit zu geben. Einige Dekorationen können gekauft werden, andere müssen während des Spiels erworben werden. Es geht nicht nur darum, die Tankstelle schön aussehen zu lassen. Je eindrucksvoller die Tankstelle aussieht, desto mehr Kunden werden angezogen.Die Bedienung der Kunden ist der Schlüssel zum erfolgreichen Betrieb einer Tankstelle. Alle erwarten, dass ihre Autos flott vollgetankt sind, sie ihre Einkäufe schnell erledigen können und sind selbst bei Reparaturen ihrer Autos nicht sonderlich geduldig. Zur Rush Hour wirst du mit erheblichem Zeitdruck zu kämpfen haben und verschiedene Aufgaben für weniger hektische Zeiten einplanen müssen. Gescheites Zeitmanagement und die Wahl der richtigen Prioritäten sind sehr wichtig, wenn es darum geht, die Kunden zufrieden zu stellen.Hier kommen Angestellte ins Spiel. Hier können sogar mehrere Angestellte eingestellt werden, die bei einer Vielzahl der auf der Tankstelle anfallenden Aufgaben aushelfen können. Sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und einige von ihnen sind für bestimmte Aufgaben besser geeignet als andere. Die Angestellten können mit Zeit ihre Fähigkeiten, basierend auf den Aufgaben die sie durchführen, steigern was für viel Spieltiefe in diesem Bereich sorgt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer