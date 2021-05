VR Skater: Mischung aus Simulation und Arcade im Early Access erschienen

Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality)

"FEATURES (Early Access)



- Detailed environments with high resolution textures

- One fully designed and fully skateable map

- Unique skateboarding controls designed for VR motion controllers

- A wide range of street skateboarding tricks

- A Skate Academy to learn all the tricks and complete challenges

- Take to the streets with free practice for fun or chase scores in a run

- Listen to a rousing soundtrack of skateboarding-related genres from emerging artists (5 tracks in version 0.1)

- Break your bones virtually so you don't have to in real life

- Bugs



ON THE ROADMAP



- Career mode (main game mode)

- Level challenges (career mode)

- Online leaderboard

- Local player profiles

- Statistics

- Achievements

- Skateboard customizations

- Many unique maps (at least 6)

- More tricks

- More than 15 handpicked songs

- Alternative royalty free soundtrack for streamers

- More spectator camera options

- Playlist option

- WMR support

- Constant optimization"



Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - VR Skater (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality)



Ein authentisches Skateboarding-Gefühl mit allerlei Tricks, aber auch ein spaßiges Spiel mit Arcade-Elementen - das soll VR Skater erreichen. Das Virtual-Reality-Sportspiel aus der Ego-Perspektivevon Deficit Games aus dem unterfränkischen Wiesentheid ist am 30. April in Steams Early Access erschienen. Die Vollversion soll etwa im vierten Quartal 2021 folgen.Umsetzungen für Quest (vermutlich 1 und 2) sowie PSVR2 sind ebenfalls angedacht, so Andi Deininger im Podcast "Alternative Realitäten" . Bislang ist der Umfang mit nur einer Karte noch überschaubar, aber die Early-Access-Einnahmen sowie die Förderung des FFF Bayern in Höhe von 20.000 Euro dürften die Entwicklung weiterer Inhalte in den kommenden Monaten erleichtern. Im Podcast erklärte Deininger, dass sich das kleine Team in den ersten knapp zwei Jahren der Entwicklung noch nicht komplett auf die Entwicklung habe konzentrieren können, da immer wieder mit Nebenprojekten Geld hereingeholt werden musste.Bisherige Nutzer-Reviews auf Steam und von diversen VR-Youtubern loben oft bereits das tolle Spielgefühl und hochaufgelöste Texturen, trotz des noch knappen Umfangs. Das Steuerungs-Konzept setzt offenbar mit den in den Händen gehaltenen Bewegungscontrollern und Knopf-Eingaben typische Fuß-Bewegungen um. Ähnlich wie bei The Climb 2 soll sich das Erlebnis also recht immersiv anfühlen - obwohl natürlich die tatsächliche Beinarbeit vom Skaten fehlt.Körper-Tracking, ein Mehrspieler-Part oder eine offene Welt würden sich mit dem aktuellen Konzept und den geplanten Ressourcen nur schwer umsetzen lassen - in einem möglichen Nachfolger könnte das laut Deininger aber schon anders aussehen.