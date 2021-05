Cuckold Simulator: Skurrile Lebens-Simulation schlägt im Early Access auf

Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC) Screenshot - Cuckold Simulator (PC)

Am 1. Mai 2021 haben Team SNEED ihre skurrile Lebenssimulation Cuckold Simulator im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie voraussichtlich in sechs bis zwölf Monaten im Austausch mit der Community fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam kostet 1,59 Euro. Der Preis soll im Lauf der Entwicklung allerdings sukzessive angehoben werden und am Ende ca. drei bis fünf Mal so hoch ausfallen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle des titelgebenden Protagonisten und bestreitet dessen deprimierenden Alltag. Man verdient in einem Käfigbüro Geld für seine Familie, wird von seiner Frau aber nur niedergemacht und betrogen, kümmert sich um Kinder, die nicht die eigenen sind und einen nicht respektieren, surft im Internet und daddelt Spiele auf seiner "Wintendo Snitch". Die bisherigen Nutzerreviews sind trotzdem "sehr positiv" (aktuell sind sogar 98 Prozent von knapp 200 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer