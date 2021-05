Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: Action-Rollenspiel zur Manga-Reihe angekündigt

Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch) Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch) Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch) Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch) Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch) Screenshot - Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4, Switch)

Mit Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness hat Spike Chunsoft eine Videospiel-Adaption der gleichnamigen Manga- und Anime-Serie als 3D-Action-Rollenspiel angekündigt . Erscheinen soll der Titel 2022 für PC (Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch. Auch physische Boxversionen sind geplant, die in Europa über Numskull Games veröffentlicht werden sollen.Inhaltlich soll sowohl der aus dem Anime bekannte Handlungsrahmen als auch eine neue, unter der Leitung von Originalautor Akihito Tsukushi entstehende Geschichte erzählt werden. Sie führt einen unbekannten Höhlenforscher wenige Tage nach em Aufbruch von Riko und Reg in in den namensgebenden Abgrund, der als letzte unerforschte Schlucht der Dark-Fantasy-Welt gilt, aus der viele nie zurückgekehrt sind. Für die Vertonung habe man die Originalsprecher der Serie verpflichten können. Viel mehr ist bis dato nicht bekannt. Hier erste Spielaufnahmen: