GHOSTS: Erfolgreiches Kickstarter-Ende für den FMV-Horror von Filmemacher Jed Shepherd

Aktualisierung vom 10. Mai 2021, 07:15 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. Mai 2021, 10:13 Uhr:

Screenshot - GHOSTS (PS4, Switch) Screenshot - GHOSTS (PS4, Switch)

Inzwischen ist Jed Shepherds Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines Full-Motion-Video-Spieleprojekts GHOSTS zu Ende gegangen. Insgesamt haben 2.231 Unterstützer 183.245 Pfund für die Realisierung des Live-Action-Horrorspiels zugesagt, das am 22. Februar 2022 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen soll.Die Kickstarter-Kampagne zum Live-Action-Horrorspiel GHOSTS von Autor und Filmproduzent Jed Shepherd ( Host ), Visible Games und Limited Run Games hat das Finanzierungsziel von 165.000 Pfund (190.904 Euro) wenige Tage vor Ablauf erreicht. Aktuell haben 1.890 Unterstützer 168.545,87 Pfund (195.006 Euro) zugesagt. Die Kampagne endet 7. Mai 2021 um 21:55 Uhr.GHOSTS sei ein Horrorspiel auf Full-Motion-Video-Basis, das der Tradition von Titeln wie Night Trap Phantasmagoria und The 7th Guest folge. Es soll am 22. Februar 2022 für PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Auf PS4 und Switch soll es auch physische Boxversionen inklusive einer Collector's Edition geben:Das Spiel versetzt einen in die Rolle eines TV-Produzenten einer Horror-Show, die über paranormale Phänomene und Geistersichtungen berichtet. Das Besondere: Die Ereignisse sollen entsprechend der Zeitzone des Spielers in Echtzeit ablaufen. So müsse man um 22 Uhr starten, um inspiriert von Schriftsteller und Drehbuchautor Nigel Kneale die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen zu lassen.Als Darstellerinnen seien Emma Louise Webb Radina Drandova und Caroline Ward aus Host an Bord, während Trevor Henderson (SirenHead) für das von Muppets-Schöpfer Jim Hensons Creature Shop zum Leben erweckte Kreaturendesign verantwortlich zeichne.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer