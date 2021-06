Larcenauts: Helden-Shooter der Farpoint-Entwickler für Quest, Rift, Vive und Index veröffentlicht

Aktualisierung vom 29. Juni 2021 um 07:20 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. Juni 2021 um 10:21 Uhr:



Für das Spiel in zwei Sechser-Teams hat man die Wahl zwischen acht Charakteren mit einem laut Impulse Gear großen Spektrum an Waffen und Fähigkeiten, darunter je ein einzigartiger "Quick Skill" sowie ein "Deployed Item". Per "Power Slate" sollen sich die Fähigkeiten weiterentwickeln lassen; des Weiteren lassen sich Waffen, Ausrüstungen und Skins anpassen. Als Modi sind u.a. eine Territorien-Variante, Team-Deathmatch sowie eine Flaggen-Eroberung im Angebot.







Neben menschlichen Figuren mit Spezialitäten wie einem Harpunen-Schwung fällt im Enthüllungs-Trailer vor allem das Pilzwesen mit ausfahrbaren Armen für Box-Attacken auf. Mit dem PSVR-Titel



Für das Spiel in zwei Sechser-Teams hat man die Wahl zwischen acht Charakteren mit einem laut Impulse Gear großen Spektrum an Waffen und Fähigkeiten, darunter je ein einzigartiger "Quick Skill" sowie ein "Deployed Item". Per "Power Slate" sollen sich die Fähigkeiten weiterentwickeln lassen; des Weiteren lassen sich Waffen, Ausrüstungen und Skins anpassen. Als Modi sind u.a. eine Territorien-Variante, Team-Deathmatch sowie eine Flaggen-Eroberung im Angebot.Neben menschlichen Figuren mit Spezialitäten wie einem Harpunen-Schwung fällt im Enthüllungs-Trailer vor allem das Pilzwesen mit ausfahrbaren Armen für Box-Attacken auf. Mit dem PSVR-Titel Farpoint erschuf Impulse Gear im Jahr 2017 eine der grafisch aufwändigsten VR-Shooter-Kampagnen, die zudem vom Einsatz des neuen, präzisen Ziel-Controllers profitierte.

Mit Patch 1.04a kann Impulse Gears Helden-Shooter Larcenauts fortan auch mit den VR-Headsets HTC Vive und Valve Index gespielt werden. Außerdem wurden Cross-Play-Lobbies zwischen Steam- und Oculus-Store-Usern implementiert. Die vollständigen Patchnotizen können hier eingesehen werden.Eigentlich sollte Larcenauts erst im (kalendarischen) Sommer erscheinen - doch ähnlich wie die Backofenhitze kommt auch der Release des Helden-Shooters schon etwas früher. Entwickler Impulse Gear hat auf Twitter verkündet, dass sein Multiplayer-Titel am Donnerstag, 17. Juni für Oculus Quest und Rift erschienen ist.Mit einer verspielten Optik erinnert der Titel an Overwatch Fortnite & Co. Angekündigt war zuvor schon Cross-play zwischen den Plattformen und Cross-buy-Unterstützung in den Oculus-Stores für Rift und Quest. Steam-Nutzer sollten aber Vorsicht walten lassen: Dort wird vorerst ebenfalls ausschließlich Facebooks Rift-Plattform unterstützt, was zu größtenteils negativen Bewertungen führte.Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer