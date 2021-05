Dark Nights with Poe and Munro: Die FMV-Ermittlungen weiten sich auf PS4 und Xbox One aus

Sechs gleichzeitig veröffentlichte, voll interaktive Folgen

Fast 5 Stunden HD-Vollbildvideo

Ein intuitives, zeitgesteuertes Point-and-Click-Hotspot-Interface

Alternative Enden für jede Folge und Hunderte von Abzweigungen

Am 3. bzw. 4. Mai 2021 haben die britischen D'Avekki Studios ( The Infectious Madness of Doctor Dekker The Shapeshifting Detective ) ihren bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Live-Action-Krimi Dark Nights with Poe and Munro auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im PlayStation Store werden 12,99 Euro, im Microsoft Store 11,99 Euro für den Download fällig. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe ein fesselndes Abenteuer in der mysteriösen Stadt August mit den ansässigen Radiomoderatoren und heimlichen Liebhabern Poe und Munro. Lenke ihre Neckereien und Handlungen während und abseits ihrer Radiosendung in sechs ungewöhnlichen und packenden Geschichten, in denen sie einen schauerlichen Stalker, der einfach nicht nachgeben will, einen rachsüchtigen Geist, der keinen Frieden findet, ein dämonisches Gemälde, das Wünsche erfüllt, und mehr antreffen! Aber kannst du Poe and Munro zusammen - und am Leben - halten?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 One