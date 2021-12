V Rising: Vampirische Survival-Action liefert neue Spielszenen

Kurz vor Jahresende hat Stunlock Studios (Battlerite) ein neues Video zu ihrer Survival-Action V Rising veröffentlicht. Die Spielszenen legen den Fokus auf die Kämpfe, die man solo oder zusammen mit anderen Spielern in der Rolle von Vampiren erlebt, während man versucht, in der offenen Welt Ressourcen zu sammeln. V Rising setzt dabei mit seinem Survival-Ansatz auf eine Perspektive, wie man sie aus klassischen Action-Rollenspielen kennt.Weitere Informationen zu V Rising findet ihr auf der offiziellen Webseite . Es gibt noch keinen Termin für die Veröffentlichung auf PC.Letztes aktuelles Video: Fighting Across Farbane