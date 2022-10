V Rising: Vampir-Survial-Titel bald für kurze Zeit kostenlos spielbar

V Rising: Gratis-Wochenende, Rabattaktion und kostenloser DLC

Weitere Spieleaktionen zu Halloween

Ganz im Geiste von Halloween spendieren euch die Stunlock Studios einen digitalen Leckerbissen – und zwar ohne, dass ihr an ihre Tür klopfen und um „Süßes oder Saures“ bitten müsst.Zum schaurigen Fest bekommt ihr nämlich die Gelegenheit, den Early Access-Titel V Rising für kurze Zeit vollkommen kostenlos zu spielen. Ab Freitag, dem 28. Oktober, könnt ihr die Vollversion des blutigen Survival-Spiels bei Steam herunterladen und ohne Einschränkungen bis zum 1. November genießen.Wem die blutsaugende Probefahrt gefällt, kann V Rising aktuell außerdem im Angebot erstehen und so seinen Geldbeutel schonen. Noch bis zum 7. November ist der Vampir-Survival-Titel um 20 Prozent reduziert und kostet daher aktuell 15,99 Euro statt der üblichen 19,99 Euro – ihr habt also genug Zeit, um V Rising auf Herz, Blut und Nieren zu prüfen, bevor ihr euch der Kaufentscheidung stellt.Verlockend für neue Spieler und Veteranen gleichermaßen ist außerdem der anlässlich Halloween angekündigte und ebenfalls kostenlose DLC. Zwischen dem 24. Oktober und dem 7. November könnt ihr euch in V Rising das Haunted Nights Castle-Pack schnappen, das mit zu Halloween passenden Tapeten, Laternen, Fenstern und vielen weiteren Dekogegenständen für euer fürstliches Vampirschloss aufwartet.Letztes aktuelles Video: Fighting Across FarbaneAußerdem feiert man das gruselige Fest dieses Jahr seit dem 24. Oktober mit der besonderen Spieleinstellung Mad Hunt. Hüpft ihr auf einen Server, auf dem Mad Hunt eingestellt ist oder schaltet den Modus für euren eigenen Server an, werden die Plätze von V Blood, V Blood Fähigkeiten und V Blood-Technologien auf der gesamten Karte zufällig durcheinandergewürfelt. Viel Spaß beim Chaos!V Rising ist natürlich beileibe nicht der einzige Kandidat, der euch zu Halloween mit einem schaurigen Fest verlocken möchte: Auch die digitalen Schaufenster vom PlayStation Store , dem E pic Games Store und Steam sind randvoll gefüllt mit appetitanregenden Angeboten.Außerdem feiern zahlreiche Spiele die Gruselnacht schon seit einigen Tagen mit besonderen Aktionen. Während ihr bei Fortnite in den Fortnitemares über zahlreiche Zombies und verführerische Süßigkeiten stolpert, hat Overwatch 2 den beliebten Modus Junkensteins Rache und ein paar exklusive Skins parat. Ob auch euer Lieblingstitel Halloween feiert, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Übersicht von Halloween-Events in Spielen.