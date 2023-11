V Rising: Stunlock Studios verraten Infos zum Update 1.0 des Survival-Hits

V Rising: Update 1.0 bringt schönere Burgen und detaillierte Monster

soll bald den Early Access aufverlassen und bereits jetzt verraten die Entwickler ein paar Details zum Update 1.0. Das Game zog bereits im frühen Stadium die Aufmerksamkeit von Vampir- und Survival-Fans auf sich, nun will man die Erwartungen noch weiter übertreffen.Das Entwickler-Update Nr. 22 vongewährt spannende Einblicke in kommende Anpassungen, die mit dem anstehenden Release in das Spiel kommen. Die Neuerungen sind, wie der Entwickler betont, für Besitzer des Spiels kostenlos und stecken nicht hinter einem DLC.In V Rising, einem Survival-Spiel, das in einerangesiedelt ist, erlebt ihr neben spannenden Kämpfen weitaus mehr: Ihr könnt in der offenen Spielwelt euer eigenesgestalten. Das soll ab dem Update 1.0 sogar noch besser und detaillierter funktionieren, da Stunlock Studios mehr Optionen zur Gestaltung sowie neue Items verspricht.Zudem dreht sich vieles in der Ankündigung um Details zuin dem Survival-Spiel. Die sollen visuell auf besondere Art gestaltet werden, damit ihr sie unterwegs besser ausfindig machen und von harmloseren Kreaturen unterscheiden könnt. Besagte neue Feinde spielen vor allem im kommenden Endgame eine wichtige Rolle, so der Entwickler.Außerdem präsentiert man die Einführung der „Unit Families“, einem Mechanismus, der die Zusammengehörigkeit bestimmtervon NPCs festlegt. Jedes Wesen in der Spielwelt gehört dann einer Einheit an, die zusammen eine Fraktion bilden, die wiederum ihr Verhalten festlegt. So ähnlich funktioniert das bereits jetzt, da man im Spiel häufig Gruppen von Gegnern trifft, doch mit dem Update sollen weitere Details bei dieser Funktion noch mehr Tiefe in das Spiel bringen.Wer bereits sehnsüchtig auf den vollen Release von V Rising wartet, der muss sich noch eine Weile gedulden. Das Update 1.0 ist für dasgeplant, wie Stunlock Studios ankündigten. Vorher erscheint erstmalund ebenfalls ein Survival-Titel.