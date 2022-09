The Division: Heartland: Ubisoft leakt versehentlich frische Infos selbst

The Division: Heartland verspricht "massives PvEvP" und mehr

"Keine vorherige Erfahrung mit der Serie" erforderlich – Release-Zeitraum noch ungewiss

Dank eines Ubisoft Store Listings sind frische Informationen zu Tom Clancy's The Division Heartland ans Licht gekommen. Sie geben Details zum F2P-Shooter und den Spielmodi preis.Twitter-Nutzer Unknown1Z1 teilte über die Social Media-Plattform ein Video, in welchem er die entsprechende Seite im offiziellen Ubisoft Store aufruft. Dazu gab es einen Link, der zu eben jener hinführen sollte. Stattdessen spielt sie mittlerweile eine 404-Fehlermeldung aus. Auch eine weitere Seite des Stores, auf der sich diverse Ingame-Bilder sowie neue Details zu den verschiedenen Gameplay-Features und Charakteroptionen von The Division: Heartland finden lassen sollen, ist nicht mehr aufzufinden.Die Produktbeschreibung von The Division: Heartland verspricht sogenannte "massive PvEvP" Sturmoperationen für 45 Spieler, in denen wir gegen "eine Gruppe gefährlicher Rogue-Agenten, eine aggressive Fraktion, bekannt als die Vultures, kämpfen und dabei einen tödlichen Virus überleben". Es wird darüber hinaus auch sogenannte "PvE Exkursoperationen" geben, in denen wir Ausrüstung sammeln und "das Schlachtfeld vorbereiten" können sollen, bevor wir ins Gefecht ziehen.Außerdem soll der neue Division-Teil mit der Möglichkeit aufwarten, einer von sechs Agenten zu sein und in jedem Match zwischen drei Klassen zu wählen, alle mit ihren eigenen Perks und Fähigkeiten". Der Shop-Eintrag verrät allerdings nicht, zu welchem Zeitpunkt wir mit dem Feature rechnen können.The Division: Heartland wird weiterhin als "ein eigenständiges Spiel, das keine vorherige Erfahrung mit der Serie erfordert, sondern eine völlig neue Perspektive auf das Universum in einer neuen Umgebung bietet" beschrieben. Dies dürfte vor allem jene Interessenten, die bisher noch nicht all zu oft mit einem Tom Clancy-Teil in Verbindung geraten sind, ermutigen, Heartland einmal auszuprobieren.Doch leider fehlt es dafür an einem konkreten Release-Termin, oder zumindest einem Zeitraum, in welchem wir mit dem Titel rechnen dürfen. Laut Informationen der Kollegen von IGN könnte das Spiel klammheimlich in Ubisofts nächstes Geschäftsjahr 2022-23 verschoben worden sein. Doch zu erwarten ist, dass der Publisher das Spiel auch auf im kommenden Ubisoft Forward Showcase präsentieren könnte.Zuletzt bestätigte Ubisoft, dass das gerade noch bestätigte Assassin's Creed Mirage einen Teil der hauseigenen Präsentation ausmachen soll, die, wieder zurück in alter Stärke, mit verschiedensten Neuigkeiten und Updates zu Spielen und Projekten rund um das Videospielunternehmen aufwartet. Ob es auch The Division: Heartland in die Vorführung schafft, erfahren wir also spätestens am 10. September um 21 Uhr deutscher Zeit.