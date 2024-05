The Division Heartland: Projekt wird eingestampft – Fokus liegt auf größeren Titeln

Ursprünglich vor rund drei Jahren als kommenderangekündigt, blieb der Release vonbis heute aus. Nun hateine endgültige Entscheidung getroffen, was die Zukunft des eigentlich spannenden Projektes anbelangt.So habe man sich schlussendlich dazu entschieden, die Entwicklung des Division-Ablegers einzustellen und sich künftig mit seinen Ressourcen aufzu konzentrieren, wie es seitens des Unternehmens nun heißt.Im Rahmen der jüngst abgehaltenen Veröffentlichung seinergab Ubisoft jetzt bekannt, man werde. So versetzt man dem Free-to-Play-Shooter zwar einen direkten Stich ins Herz, dafür verspricht man aber, man wolle „seine Ressourcen auf größere Projekte wieund“ verlagern. Das Ganze sei Teil eines ausschweifenderen, dem sich Ubisoft im Verlauf der jüngeren Vergangenheit unterzieht, um so die internen Teams umzustrukturieren, dieund seinenbei wenigeren, größeren Spielen zu legen.„Nach reiflicher Überlegung haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Tom Clancy's The Division Heartlandeinzustellen. Unsere Priorität ist es nun, die talentierten Teammitglieder in unserem Studiozu unterstützen, die sich neuen Projekten innerhalb unseres Unternehmens zuwenden werden, darunter XDefiant und Rainbow Six.“, heißt es ganz konkret seitens des Publishers (via IGN ).Auch Frédérick Duguet, seines Zeichens Chief Financial Officer bei Ubisoft, schloß sich dem an und bezeichnete das Einstampfen von The Division Heartland als „eine schwierige, aber notwendige und wichtige Entscheidung.“ Ursprünglich wurde der Titel bereits im Jahrangekündigt, ehe man ihn bereits kurz darauf klammheimlich noch einmal in das vergangene Jahr verschob – woraus letztendlich ebenfalls nichts wurde. Dabei war Heartland sogar schon in einemangelangt und lief durch multiple Testphasen. Sogar einefür den taiwanesischen Markt erfolgte jüngst, was einige Interessenten doch noch auf eine baldige Veröffentlichung hoffen ließ.The Division Heartland ist, welches der neuen Unternehmensstrategie zum Opfer fällt: Erst im vergangenen Jahr, obwohl der Erstling weitestgehend positiv von Spielern und Kritikern aufgenommen wurde. Auch unser Redakteur Gerrit ist sich sicher: Einkönnen.