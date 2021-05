Chroma Quaternion: Fantasy-Rollenspiel für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erschienen

Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC) Screenshot - Chroma Quaternion (PC)

Am 6. bzw. 7. Mai 2021 haben Exe Create und KEMCO das bereits für iOS und Android erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Chroma Quaternion auch für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 13. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro gewährt, im Microsoft Store , wo Smart Delivery unterstützt wird, hingegen nicht. Eine Umsetzung für PlayStation 4 ist ebenfalls angedacht, aber noch ohne Termin.In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer Welt mit vier Königreichen, jedes in der Farbe einer Jahreszeit wo die Rollen durch die vier Götter verliehen werden, bedrohen plötzlich ungewöhnliche Ereignisse den dortigen Frieden. Eine Quest beginnt damit jede eigene Berufung in diesem faszinierendem Schicksal zu finden und bei einer Reise durch die vier Königreiche im den wahren Kern des Geheimnisses zu finden.Nutze bis zu drei Rollen für den Charakter, um die Vielfalt in Fähigkeiten, Effekten und sogar Kostümen zu genießen. In rundenbasierten Kämpfen kannst Du besondere Orbs aufladen und dort agieren und bis zu vier gleichzeitige Aktionen starten. Es macht Spaß den Charme der Pixel-Kunst in diesem japanischen Rollenspiel anzusehen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer