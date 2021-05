Lost Judgment: Nachfolger zu Judgment durchgesickert; Ankündigung vermutlich im Stream am Nachmittag

Screenshot - Lost Judgment (PS4, PlayStation5)

Sega hat uns soeben mitgeteilt, dass das "Ryu Ga Gotoku Studio" heute um 16 Uhr einen halbstündigen Livestream plant, der von Executive Director Toshihiro Nagoshi und Producer Kazuki Hosokawa präsentiert wird. Er dreht sich um "Neuigkeiten zur Zukunft von Detektiv Yagami und seiner Crew". Hier geht es zum entsprechenden Youtube-Kanal und zur offiziellen Website mit Countdown Im japanischen PlayStation-Store wurde offenbar schon vorweggenommen, was heute präsentiert werden soll. L aut Gematsu.com wurde dort das neue Spiel Lost Judgment (Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku, auf Englisch: Lost Judgment: Unjudged Memory) vorzeitig im PSN-Store angezeigt. Dabei könnte es sich um einen Nachfolger zum Action-Adventure Judgment - einem Ableger der Yakuza-Reihe - handeln.Wie Gematsu.com berichtet, sei der Titel unter den Vorbestellungen im Tab der Empfehlungen aufgetaucht - und zwar sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5. Der japanische Release dürfte demnach am 24. September über die Bühne gehen. Ob auch Umsetzungen für andere Systeme kommen, ist noch unklar. Hier die näheren Infos nach dem Anklicken des Eintrages:- Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku (PlayStation 5 and PlayStation 4)- Pre-Order Bonus: Start Dash Support Pack- Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku (PlayStation 5 and PlayStation 4)- All-In-One Season Pass- Pre-Order Bonus: Start Dash Support Pack- Pre-Order Bonus: Three Days Early Access (September 21, 2021)"