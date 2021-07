Lost Judgment: Die Spurensuche im Trailer und schlechte Aussichten für eine PC-Umsetzung

"Law und Disorder: Lost Judgment versetzt Spieler abermals in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint. Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden.

Freeform-Combat: Yagamis Kampffertigkeiten ermöglichen es, mit jeder Situation stilvoll umzugehen - egal, ob gegen Gruppen oder Mann-gegen-Mann. Dabei stehen ihm verschiedene Künste zu Verfügung, Harness Crane, Tiger und der neue Snake-Style, ein anmutiger Kampfstil, mithilfe dessen gegnerische Angriffe abgelenkt und gegen sie selbst gerichtet werden können.

Investigative Action: Yagamis Arsenal an Detektiv-Tricks erweitert sich durch neue Gadgets, der heimlichen Verfolgung von Verdächtigen und ausgeklügelten Infiltrationsmethoden. Um der Wahrheit näher zu kommen, lässt Yagami kein Stein auf dem anderen.

Kein besserer Platz - Spieler erleben in den wuseligen Innenstädten von Tokio und Yokohama ein authentisches Setting, wie es nur RGG-Studio zum Leben erwecken kann. Im Club-SEGA kann der nächste Lieblingstreffpunkt gefunden und Fälle von Stammgästen übernommen werden."

Sega zeigt die Werkzeuge, Kniffe und Gadgets, die Privatdetektiv Yagami in Lost Judgment ab 54,99€ bei vorbestellen ) für seinen härtesten Fall zur Verfügung stehen, im folgenden Trailer. In dem Action-Krimi sammelt er seine Beweise nicht nur mit dem "Noise-Amp", sondern nutzt auch den Signaldetektor und lässt Hinweise von seinem Detektivhund erschnüffeln.Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version des Spiels wird sehr wahrscheinlich nicht erscheinen, weil die Talentagentur (Johnny's) von Takuya Kimura (Schauspieler der Hauptfigur) allem Anschein nach nicht möchte, dass diese Plattform bedient wird. Laut Kotaku PC Gamer und Nikkan Taishu geht es um strenge Richtlinien zur Verbreitung von Bildern der Klienten eben dieser Agentur. Der PC als Plattform scheint dieser Agentur "zu offen" zu sein. Es soll außerdem Zoff zwischen Sega und Johnny's gegeben haben, auf welchen Plattformen das Spiel überhaupt erscheinen soll. Sega möchte gerne mehr Plattformen bedienen, gerade den PC (siehe Yakuza-Reihe). Gegebenenfalls könnten die Unstimmigkeiten auch dazu führen, dass kein weiteres Judgment-Spiel nach Lost Judgment mehr erscheinen wird, heißt es bei Kotaku Letztes aktuelles Video: The Detectives ToolkitFeatures: