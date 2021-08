Lost Judgment: Mysteriöser Fall im Story-Trailer

Sega hat einen neuen Story-Trailer zum Action-Adventure Lost Judgment ab 54,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der den frischen Fall des Privatdetektivs Yagami und die darin verwickelten Freunde sowie Feinde beleuchtet. Während Ehara trotz seines perfekten Alibis immer noch als Verdächtiger für den Mord an dem Lehramtsstudenten Mikoshiba gilt, scheint eine Gruppe maskierter Schurken es persönlich auf Yagami und seine Verbündeten abgesehen zu haben, weil sie der Wahrheit zu nahe kommen.Wie hängen die beiden zusammen, und ist es möglich, dass mehr als eine Partei in den Fall Mikoshiba verwickelt ist? Diese Fragen stelt sich Sega im zur gamescom veröffentlichten Video:"Lost Judgment wird vom Studio der Yakuza-Reihe entwickelt und vereint Elemente der Detektivarbeit mit Crime-Noir-Erzählungen und Action-Gameplay zu einem einzigartigen Mystery-Thriller. Mithilfe der detektivischen Fähigkeiten müssen auf Japans Straßen diejenigen verteidigt werden, die nicht unter dem Schutze des Gesetztes stehen.Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sowie PlayStation 4 und Xbox One."Letztes aktuelles Video: The Detectives Toolkit