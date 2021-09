Lost Judgment: DLC-Roadmap vorgestellt

Quick-Start-Support-Paket

zusätzliche Geschichte mit Masaharu Kaito geboten, dem Partner von Yagamis.

Publisher Sega und die Entwickler vom Ryu Ga Gotoku Studio haben ihre DLC-Roadmap für den kommenden Detektik-Thriller Lost Judgment ( ab 54,99€ bei vorbestellen ) vorgestellt. Schon zum Start am 24. September wird es die ersten Erweiterungspakete geben, die laut Herstellerangaben folgendes beinhalten:Dieses Paket mit nützlichen Gegenständen ist direkt ab Veröffentlichung erhältlich. Es enthält die Glückskatze des Wanderers, die in Yagamis Büro ausgestellt werden kann und – je nach zurückgelegter Strecke – Geld einbringt. Zudem sind Staminan-Spark-Gesundheitsgegenstände und drei Extraktrezepte enthalten, mit denen sich temporäre Kampfverstärker für feurige Energiebälle und schnelle Erholung synthetisieren lassen.Dieses Paket ist zum Start für Vorbesteller der Digital Deluxe oder Digital Ultimate Edition erhältlich und erweitert Yagamis Lebensstil, Kampf- und Detektivausrüstung.Zu den Detektiv- und Lifestyle-Inhalten gehören drei neue Farben der Shiba-Inu-Detektivhunde, vier zusätzliche spielbare SEGA-Master-Spiele für Yagamis Bürokonsole, das fahrbare Hover-Drive-Board mit neuem Skatepark und zusätzliche Charaktere. Zu den Kampf-Perks gehören sechs Extraktrezepte, die Yagami vorübergehend mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausstatten, von Ki-Lasern bis hin zu Telekinese, sowie die gesonderte Herausforderung, seine Macht gegen Shin Amon in The Gauntlet zu testen.Am 26. Oktober soll dann das Erweiterungspaket "Schulgeschichten" folgen, das weitere Aktivitäten enthält, die man im Rahmen der Clubs an der Schule ausführen kann. Dazu zählen u.a. Kämpfe im Boxring mit besonderen Sparringspartnern oder Raser-Einsätze auf dem neuen Gang-Motorrad. Darüber hinaus warten neue Skins und Bewegungen im Dance-Team. Wer es auf die Herrschaft im Robotik-Club absieht, kann sich sogar einen neuen Roboter zusammenbauen. Neben den Standard-Kampfsportarten wird außerdem ein neuer Kampfstil eingeführt, der dia Action im Boxring auf die Straße verlagern soll.Auch 2022 soll Lost Judgment weiter mit neuen Inhalten versorgt werden. Für das kommende Frühjahr wird die Erweiterung "Die Kaito-Files" in Aussicht gestellt. Dort wird eineLost Judgement erscheint am 24. September für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer