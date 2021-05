Survival Quiz CITY: An Fall Guys angelehnte Quiz-Action im Anmarsch

Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC) Screenshot - Survival Quiz CITY (PC)

Mit Survival Quiz CITY arbeiten die Bandai Namco Studios zusammen mit Phoenixx an einem offensichtlich von Fall Guys: Ultimate Knockout inspirierten Partyspiel, das nicht nur auf Geschicklichkeitstests, sondern auch auf Wissensprüfungen setzt und 2021 für PC erscheinen soll. Am morgigen Samstag, den 8. Mai soll zwischen 04:00 und 08:00 Uhr sowie zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr ein öffentlicher Spieltest stattfinden, an dem Interessierte via Steam teilnehmen können.In der Multiplayer-Action versammeln sich mehrere Spieler um Quizfragen zu beantworten. Im Annschluss wird die Gruppe geteilt: Alle, die richtig geantwortet haben, landen in der Siegergruppe, alle, die falsch geantwortet haben, in der Verlierergruppe. Danach müssen die Verlierer einen Hindernisparcours meistern, während sie von den Gewinnern attackiert werden. Nach jeder Runde gibt es auf beiden Seiten Münzprämien für besondere Leistungen, um sich neue Waffen oder Fertigkeiten zuzulegen. Am Ende gewinnt, wer als Letztes übrig bleibt (Überlebensmodus) oder die meisten Münzen sammelt (Kopfgeldjäger-Modus).Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer