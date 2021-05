Tattoo Punk: Narratives Tätowier-Abenteuer mit Cyberpunk-Flair für PC und Switch angekündigt

Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC) Screenshot - Tattoo Punk (PC)

Mit Tattoo Punk haben CYBER RAIN Games, VARSAV Game Studios ( Bee Simulator ) und No Gravity Games ein narratives Cyberpunk-Abenteuer mit Tätowierthematik für PC und Nintendo Switch angekündigt. Einen angestrebten Veröffentlichungstermin wollte man zwar noch nicht nennen, aber auf Steam kann man den "bald" erscheindenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Umsetzungen für weitere Plattformen sollen ebenfalls in Betracht gezogen werden.Tattoo Punks entführt ins Jahr 2100, in dem die gesellschaftlich gespaltene Welt von Konzernen und Korruption regiert wird. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines alleinerziehenden Wittwers namens Henry, der versucht mit einem Tätowierstudio den Lebensunterhalt für sich und seinen Sohn zu bestreiten. Man muss sich um die Einrichtung kümmern, Werbung schalten, Motive designen, Beziehungen pflegen und sich einen Namen in einer von Mafia und Geld beherrschten Stadt machen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer