SpongeBob: Krosses Kochduell: Startschuss für das kulinarische Zeichentrick-Abenteuer auf Switch

Am 10. Mai 2021 hat Tilting Point das bereits für Android, iOS und PC erschienene Kochabenteuer SpongeBob: Krosses Kochduell alias SpongeBob: Krusty Cook-Off auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 31. Mai ein satter Launch-Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,49 Euro statt 24,99 Euro). Wer gern kostenlos probespielen möchte, kann via Google Play App Store oder Microsoft Store eine Free-to-play-Fassung herunterladen. Die Switch-Adaption soll allerdings mit exklusiven Power-Ups aufwarten.Weiter heißt es in der Spielbeschreibung: "Erlebe mit SpongeBob Schwammkopf ein lustiges kulinarisches Abenteuer in den Restaurants und Küchen von Bikini Bottom! Mr. Krabs stellt fest, dass sich mit Fast-Food-Ketten ganz groß Geld verdienen lässt, also beschließt der knauserige Geschäftsmann, sein Restaurantimperium auszuweiten und zwar mit einem Frühstücksstand direkt vor SpongeBobs Haus … Und wer wäre eine bessere Aushilfe als SpongeBob Schwammkopf höchstpersönlich?! Entwirf deine eigene Küche in Bikini Bottom, dekoriere und gestalte dein Restaurant und mach dich bereit, deinen Gästen köstliche Gerichte zu servieren! In diesem Fast-Food-Kochspiel musst du dein Händchen für Zeit-management beweisen und kannst die verrückte Koch-Action aus dem SpongeBob-Universum selbst erleben. Heiz den Grill an, jetzt wird gekocht!Koche und serviere leckere Gerichte, unter anderem Krabbenburger, Pfannkuchen, Grillspezialitäten und mehr! Werde zum Grillmeister als SpongeBob Schwammkopf, um die Bewohner von Bikini Bottom in Höchstgeschwindigkeit zu bekochen. Bediene haufenweise bekannte Gesichter wie Patrick Star, Sandy Cheeks, Thaddäus und viele mehr! Halte deine Kunden bei Laune, um Trinkgeld, Likes und viele Bonusgegenstände zu erhalten! Beginne als Burgerbrater-Lehrling und arbeite dich hoch, um zum besten Fast-Food-Koch in ganz Bikini Bottom zu werden!Grille ein paar leckere Krabbenburger in der Krossen Krabbe, Steaks und Rippchen in Sandys Baumkuppel, Hot Dogs im Weicheischuppen Jr. und vieles mehr! Erkunde bekannte Restaurants und neue Küchen in Bikini Bottom, der Goo-Lagune und darüber hinaus! Neue Restaurants und Küchen werden regelmäßig hinzugefügt, die neue Kochherausforderungen und Rezepte mit sich bringen! Wähle neue Möbel, Dekorationen und vieles mehr, um den Restaurants von SpongeBob Schwammkopf deinen persönlichen Anstrich zu geben. Verbessere deine Kochwerkzeuge, um schneller Gerichte zu kochen und flinker deine Kunden zu bedienen. Beginne mit dem Standard-Restaurant und baue deine Küche aus, bis sie dir als Meisterkoch gerecht wird!Schalte deine Lieblingscharaktere aus SpongeBob Schwammkopf frei und zieh ihnen tolle Outfits an, die auf der Serie basieren! Erstelle deinen eigenen Avatar für das Spiel und interagiere mit den kostümierten Charakteren, die sich in Bikini Bottom herumtreiben. Erlebe eine komplett neue, exklusive Geschichte im Universum von SpongeBob Schwammkopf, mit SpongeBob, Mr. Krabs, Thaddäus, Sandy und Patrick. Spiele die witzige Story, indem du im Spiel voranschreitest und neue Level freischaltest."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer