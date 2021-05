Mayhem in Single Valley: Apokalyptisches Action-Adventure im Anmarsch

Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC) Screenshot - Mayhem in Single Valley (PC)

Am 20. Mai 2021 wollen Fluxscopic und tinyBuild das apokalyptische Action-Adventure Mayhem in Single Valley für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man das nach eigenen Angaben von Toe Jam & Earl und The Legend of Zelda: A Link to the Past inspirierte Pixelart-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem steht mit dem bis dato "sehr positiv" bewerteten Mayhem in Single Valley: Confessions auch ein kostenloser Vorgeschmack auf Valves Download-Portal bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Es gibt Tage, da läuft einfach alles schief, und manchmal wacht man auf und entfesselt aus Versehen die Apokalypse. Triff Jack, ein spitzbübisches Kind mit einer verschrobenen Familie, seine treue Schleuder und sein endloses Pech. In diesem Action-Adventure musst du die monströsen Schwärme am Ende der Welt aufhalten und es pünktlich zurück zum Abendessen schaffen.Rette die Welt und halte die Stadt zusammen - Es ist gar nicht so leicht, der einzige Held in einer beschaulichen Stadt zu sein. Während Single Valley zu zerfallen droht, deckst du unterwegs die verborgenen Geheimnisse der Stadt auf. Was ist gruseliger - die geheime Familiengeschichte, die schräge Wahrheit über deine Nachbarn oder ein Abenteuer-Spiel, das seine vierte Wand direkt auf seiner Steam-Seite durchbricht?Auch apokalyptische Monster haben Gefühle - Die Kreaturen, auf die du in Single Valley triffst, haben ihre eigenen Vorlieben/Abneigungen, die du erfahren kannst - wenn du dir einen Augenblick Zeit nimmst und beobachtest, wie sie durch die Gegend wuseln und Sachen zerstören. Du musst nicht alle davon töten - du kannst ihr Verhalten gegen sie verwenden und erfinderisch werden!Hey, zumindest sorgt das Ende der Welt dafür, dass du ein paar lustige Rätsel knacken kannst! - Die Realität von Single Valley zerfällt! Wenn du uns alle retten willst, musst du mit dem Floß giftige Flüsse überqueren, auf die Geisterschule gehen, dich klonen und sogar die gefährlichen Prüfungen bestehen, mit denen du dir die Anerkennung deines Vaters verdienst."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer