The Wild at Heart: Magisches Survival-Abenteuer tritt aus dem Dickicht

Am 20. Mai 2021 wollen Moonlight Kids und Humble Games das malerische Action-Adventure The Wild at Heart für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Via Steam und Humble Store kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen, im Microsoft Store sogar schon für 24,99 Euro vorbestellen - Smart Delivery inklusive. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein geheimnisvolles, verstecktes Reich. Zwei frühreife Kinder auf der Flucht vor Not. Magische Wesen und ein seltsamer Orden von Wächtern, die von ihrem Weg abgekommen sind. Ein schauerliches Übel, das gefangen ist. Willkommen im Tiefenwald.Sammle eine Schar drolliger Elflinge - kleine magische Wesen - die du kommandieren und einsetzen kannst. Mach Sachen kaputt, sammle Beute, kämpfe gegen Feinde, baue neue Wege und mehr! Eine einzigartige und abgeschiedene Welt, reich an Jahrhunderten voller Überlieferungen. Wälder, Höhlen, Küstengebiete, uralte Schreine ... Der Tiefenwald steckt voller Rätsel, die es zu lösen gilt, und voller Geheimnisse, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden.Sammle seltene Ressourcen wie magische Kristalle, Schrott, elektrische Komponenten und mehr, um neue Bauten, Gegenstände und Upgrades zu fertigen! Konfrontiere gefährliche Wildtiere und übernatürliche Feinde! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten deiner Elfling-Schar und deines getreuen Staubsaugers, dem Gustbuster! 'Die Dunkelheit ist schlecht!' - so lautet ein gängiges Sprichwort unter den Bewohnern des Tiefenwalds, und das aus gutem Grund. Bösartige Wesen lauern in den Schatten ... Vielleicht solltest du dich bis zum Sonnenaufgang lieber in der Nähe eines Lagerfeuers aufhalten!"Letztes aktuelles Video: TerminTrailer