HTC Vive Pro 2: VR-Headset mit 5K-Auflösung für Konsumenten und Geschäftskunden angekündigt

Screenshot - HTC Vive Pro 2 (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - HTC Vive Pro 2 (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - HTC Vive Pro 2 (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - HTC Vive Pro 2 (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - HTC Vive Pro 2 (HTCVive, VirtualReality)



1. Tauchen Sie ein in die Grafik der nächsten Generation mit branchenführender 5K Auflösung, breitem 120Ëš Sichtfeld und ultraflüssiger 120Hz Bildwiederholrate.



HTC hat wie erwartet soeben zwei VR-Headsets angekündigt : Neben der eigenständigen HTC Vive Focus 3 für den professionellen Bereich wurde auch die HTC Vive Pro 2 angekündigt, die deutlich interessanter für VR- und Spiele-Enthusiasten werden dürfte. Sie wird ganz klassisch an den PC angeschlossen (oder mit dem separat erhältlichen alten HTC Wireless-Adapter drahtlos verbunden).Das Design der ab dem 3. Juni erhältlichen Vive Pro 2 orientiert sich stark am Vorgänger , allerdings mit aufgefrischter Technik an verschiedenen Stellen. Das interessanteste Merkmal dürfte die üppige Auflösung mit 2448 × 2448 Pixeln pro Auge sein (Oculus Quest 2: 1,832 × 1,920, HP Reverb G2: 2160 x 2160, PlayStation VR2: gerüchteweise 2000 x 2080 mit Augentracking/Foveated Rendering ).Mit maximalen 120 Hertz Refresh-Rate liegt HTC auf Augenhöhe mit der Quest 2 und leicht hinter der Valve index (bis zu 144 Hertz). Das Sichtfeld liegt mit von HTC angegebenen 120 Grad in einem ähnlichen Bereich wie bei der Valve index (bis zu 130 Grad) - wobei es hierbei je nach Kopfform und Art der Messung bekanntlich starke individuelle Unterschiede geben kann. Der Pupillenabstand lässt sich mechanisch per Regler einstellen.Zudem ist eine Unterstützung mit bereits erhältlichem Zubehör geplant - darunter der Vive Wireless Adapter für drahtloses Spielen am VR-PC, beide Generationen der Lighthouse-Tracking-Stationen sowie entsprechende Körper- und Gesichts-Tracker. Augentracking wurde im Gegensatz zur älteren HTC Vive Pro Eye nicht erwähnt. Als Controller können z.B. die altmodischen Vive-Controller oder Valves Index-Controller genutzt werden. Passend zur Wahlfreiheit bietet HTC verschiedene Bundles mit oder ohne Base-Stations bzw. Controllern an. HTC erläutert:"Für Upgrader ist das VIVE Pro 2 in der reinen Headset-Version absofort vorbestellbar. Als besonderes Dankeschön für treue Nutzer führt VIVE während der Vorbestellungsphase eine Sonderaktion durch, bei der diejenigen, die ein Upgrade durchführen möchten, einen Rabatt erhalten. Die HMD-Version der VIVE Pro 2 ist damit für 739,00 Euro verfügbar. Das VIVE Pro 2-Komplettpaket, das die Base Station 2.0 und VIVE-Controller enthält, ist ab 4. Juni zum Preis von 1.399,00 Euro erhältlich.(...)VIVE Pro 2 hebt die PC-VR auf die nächste Stufe – wo jeder Pixel und jedes Polygon zählen, für Highend-Gaming oder Anwendungen, die bisher unmöglich schienen. Ein Display mit atemberaubenden 5K Auflösung liefert 2,5K an jedes Auge, gepaart mit einer wunderbar flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz und einem schnell schaltenden Panel mit echten RGB-Subpixeln für kristallklare und natürliche Animationen.Das Sichtfeld erweitert sich dank des neuen, maßgeschneiderten Dual-Stacked-Lens-Designs des VIVE Pro 2 auf 120 Grad. Diese Fortschritte bedeuten eine minimierte Bewegungsunschärfe. Der „Screen Door"-Effekt wird praktisch eliminiert, was den Anwendern ein greifbareres Erlebnis bietet, in das sie noch besser eintauchen können.HTC VIVE hat eng mit NVIDIA und AMD zusammengearbeitet, um – erstmalig bei einem VR-Headset – die Display Stream-Kompression zu optimieren. Die Display Stream-Kompression sorgt für maximale visuelle Qualität und ist zudem abwärtskompatibel mit DisplayPort 1.2, so dass auch Grafikkarten, die VIVE Pro unterstützt haben, von VIVE Pro 2 profitieren. Das VIVEPro 2 bietet einen fein regelbaren Augenabstand (IPD), eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, ein verstellbares Kopfband und eine schnelle Größeneinstellung. Perfekt zum Finden persönlicher Vorlieben, aber auch, um die Erfahrung mit anderen zu teilen.VIVEPro 2 bietet 3D-Raumklang über für HiRes-Audio zertifizierte Kopfhörer und unterstützt auch Kopfhörer von Drittanbietern. Das gesamte Zubehör des VIVE Steam-VR-Ökosystems funktioniert mit dem VIVE Pro 2 –VIVE-Tracker jeder Generation, der neue VIVE Facial Tracker und mehr. VIVE Pro 2 passt in ein bestehendes SteamVR-Setup – egal ob Base Station1.0 oder Base Station2.0, ältere VIVE-Controller oder selbst Controller und Handschuhe wie die Index-Knuckle-Controller von Valve.Für Upgrader ist das VIVE Pro 2 in der reinen Headset-Version absofort vorbestellbar.Als besonderes Dankeschön für treue Nutzer führt VIVE während der Vorbestellungsphase eine Sonderaktion durch, bei der diejenigen, die ein Upgrade durchführen möchten, einen Rabatt erhalten. Die HMD-Version der VIVE Pro 2 ist damit für 739,00 Euro verfügbar. Das VIVE Pro 2-Komplettpaket, das die Base Station2.0 und VIVE-Controller enthält, ist ab 4. Juni zum Preis von 1.399,00 Euro erhältlich. Weitere Informationen über das VIVE Pro 2 gibt es hier - VIVE Pro 2 Headset- All-in-One-Kabel- Link Box- Mini DP zu DP Adapter- 1x 18W Netzteil- Linsenreinigungstuch- Linsenschutzabdeckung- Hörmuscheln- DisplayPort-Kabel- USB 3.0 Kabel- Produktspezifikationen- Anleitungen (Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Garantiehinweise, Anleitung für IPD-Einstellung, VIVE Logo Aufkleber)2. Fühlen Sie sich mit den beiliegenden Hi-Res Certified Kopfhörern voll und ganz in das Geschehen eingebunden.3. Erleben Sie die beste Tracking Leistung und den besten Komfort in dieser Klasse.Dual RGB LCD mit geringer Nachleuchtdauer2448 x 2448 Pixel pro Auge (4896 x 2448 kombinierte Pixel)90/120 Hz (nur 90Hz über VIVE WLAN Adapter unterstützt)Bis zu 120 GradHi-Res zertifiziertes Headset (über analoges USB-C Signal)Hi-Res-zertifizierter Kopfhörer (abnehmbar)Unterstützung für hochohmige Kopfhörer (über USB-C Analogsignal)Integrierte DoppelmikrofoneBluetooth, USB-C Port für PeripheriegeräteG-Sensor, Gyroskop, Näherungssensor, IPD-Sensor, SteamVR Tracking V2.0 (kompatibel mit SteamVR 1.0 und 2.0 Basisstationen)Augenabstand mit LinsenabstandseinstellungEinstellbarer IPDEinstellbarer KopfhörerEinstellbarer KopfbandIntel® Core™ i5-4590 oder AMD Ryzen 1500 gleichwertig oder besserNVIDIA® GeForce® GTX 1060 oder AMD Radeon RX 480 gleichwertig oder besser.*GeForce® RTX 20 Serie (Turing) oder AMD Radeon™ 5000 (Navi) Generationen oder neuer werden für den Volle Auflösung Modus benötigt.8 GB RAM oder mehrDisplayPort 1.2 oder höher* Für Wiedergabe der vollen Auflösung ist DisplayPort 1.4 oder höher mit DSC notwendig.USB Ports:1x USB 3.0** oder neuer** USB 3.0 wird auch als USB 3.2 Gen 2 bezeichnetWindows® 10"