Beyond Mankind: The Awakening: Postapokalyptisches Sci-Fi-Rollenspiel gelandet

Am 31. August 2021 haben die für den Viking Conquest DLC zu Mount & Blade: Warband verantwortlichen spanischen Brytenwalda Studios ihr narratives Action-Rollenspiel Beyond Mankind: The Awakening für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. September ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des als Mischung aus Fallout und Spec Ops: The Line beschriebenen Sci-Fi-Abenteuers gewährt (11,89 Euro statt 16,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind allerdings "größtenteils negativ". In der Spielbeschreibung heißt es: "Beyond Mankind: The Awakening ist ein Singleplayer-Action-RPG, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Das Spiel bietet eine spannende Hauptgeschichte und Nebenquests, die von den Hauptereignissen abzweigen.Die Erde befindet sich im Jahr 2121 in den letzten Phasen eines nuklearen Winters. Eine neue Spezies beherrscht die gefrorene Landschaft aus zerstörten Städten und Verwüstung. Durch die neue Megafauna, die sich in der Kälte und Strahlung schnell entwickelt, ist die Welt zu einem noch gefährlicheren Ort geworden. Die Überreste der Zivilisation stehen vor einem existenziellen Dilemma: Sollte man die Hoffnung auf die Menschheit aufrechterhalten und sich auf einen ungewissen Krieg einlassen, um die Erde zurückzuerobern, oder sollte man das langsame Aussterben einer gescheiterten Spezies hinnehmen. Es tauchen Visionäre auf, doch es ist ungewiss, ob es zu Ruhm oder Zerstörung führen wird, ihnen zu folgen. Die Spezies steht am Scheideweg und die Konsequenzen sämtlicher Möglichkeiten scheinen verheerend zu sein.In dieser unbarmherzigen, gefrorenen und gewalttätigen Welt erwachst du, frisch aus dem Tech-Leib geboren und auf Erfolg getrimmt, mit implantierten Erinnerungen aus dem vorherigen Jahrhundert. Du könntest nur einer von Hunderten sein, die die Ruinen nach verlorenen Schätzen durchwühlen oder unermüdlich für einen Krieg trainieren, der vielleicht nie ausbricht. Doch das Schicksal hält eine Überraschung bereit, die alles verändern wird. Du erstellst deinen Charakter und begibst dich auf eine Mission, um der menschlichen Zivilisation zu helfen, die derzeit im außerweltlichem Exil lebt. Du wirst Teil von H.O.P.E., einer Elite-Militäreinheit, die an der Spitze eines Krieges zur Rückgewinnung der Erde steht. Du beginnst unterhalb der Ruinen der einstigen Stadt Avalon auf der Insel Santa Catalina. Von dort aus begibst du dich auf eine epische Reise, die sowohl deinen Charakter als auch dein Können auf die Probe stellen wird.Beim Spielen wirst du mit unerwarteten Herausforderungen und überraschenden Lösungen konfrontiert. Soziale Interaktion sind ein essenzieller Teil des Spielgeschehens, und du wirst persönlichkeitsbasierte Bruderschaft, Loyalität und sogar romantische Beziehungen mit anderen Charakteren entwickeln."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer