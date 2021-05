Stargate: Timekeepers: Strategiespiel für PC angekündigt; Ausgangspunkt ist die "Schlacht über Antarktika"

Mit Stargate: Timekeepers ist ein Strategiespiel für PC angekündigt worden, das auf der Serie Stargate SG-1 basieren wird. Es wird bei CreativeForge (zugehörig zu PlayWay; bisher für Hard West und Phantom Doctrine verantwortlich) entwickelt und von Slitherine (Publisher mit Strategie- und Wargame-Fokus) vertrieben. Auch Metro Goldwyn Mayer (MGM) ist in die Produktion involviert. Die Ankündigung erfolgte gestern beim Livestream "Home of Wargamers 2021 LIVE+".Timekeepers weicht vom Ende der siebten Staffel der Stargate-SG-1-Haupthandlung ab, um eine neue Geschichte zu erzählen, die während der "Schlacht über Antarktika" beginnt. So werden Eva McCain und ihre Mitstreiter das Team von SG-1 gegen die Flotte von Anubis unterstützen. Nach der Schlacht erleben Commander McCain und ihr Team weitere Abenteuer, die sich über mehrere (neue) Schauplätze erstrecken.Man wird also nicht das Kommando über SG-1 übernehmen, sondern mit einem neuen Team durch Raum und Zeit reisen, um Zivilisten vor der Bedrohung durch Systemlords zu beschützen oder Freunde und Verbündete vor Gefahren zu retten. Weitere Angaben zu Stargate: Timekeepers wurden nicht gemacht. Auch Screenshots liegen nicht vor.