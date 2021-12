Stargate: Timekeepers: Spielszenen der Lizenz-Taktik gezeigt

Nach der Ankündigung von Stargate: Timekeepers im Mai dieses Jahres wurde es still um den von CreativeForge Games entwickelten Taktik-Titel. Doch nun meldet sich das Spiel, das im Stargate-SG-1-Universum der Fernsehserie aus den 90er Jahren spielt, mit einem Spielszenen-Video sowie neuen Informationen zurück, die Publisher Slitherine Games auf dem Twitch-Event "Home of Wargamers" veröffentlich hat.Als Commander Eva McCain werden Spieler in einem Echtzeit-Taktik-Spiel ähnlich der Mimimi-Titel Desperados 3 oder Shadow Tactics eine Einheit im Kampf gegen Anubis unterstützen. Es wird eine Kampagne mit 14 Missionen geben, in denen McCain ein Team menschlicher und außerirdischer Spezialisten befehligt, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Dadurch werden verschiedene Herangehensweisen im Spielverlauf ermöglicht.Es sollen bekannte Elemente aus der Serie auftauchen. Spieler müssen beispielsweise in der Kampagne dem Jaffa-Widerstand helfen, einen Angriff gegen Moloc führen oder ein Bündnis mit den Unas eingehen. Laut Slitherine wird auch eine Zeitschleifen-Mechanik eine Rolle spielen - mit ihr kann man u.a. versuchen, strategische Fehler zu beheben. Stargate: Timekeepers wird verschiedene Enden beinhalten, wobei die vom Spieler getroffenen Entscheidungen für den Ausgang der Geschichte von Bedeutung sein werden. Wie man sich das in Aktion vorstellen kann, zeigt der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: Mission 2