Essays on Empathy: Kompilation mit zehn Pixelart-Geschichten im Anmarsch

Zehn kurze Spiele über das Leben: Schlüpft in die Rolle einer reichhaltigen Auswahl an Charakteren in 5 Stunden lebendigem und abwechslungsreichem Gameplay.

Premium-Sammlungs-Bonus-Inhalte: Taucht, durch Skizzen, Design-Einblicke und eine neue Mini-Dokumentation, die speziell für diese Sammlung produziert wurde, in Deconstructeams gefeierte Kunstfertigkeit ein.

Klänge der Sympathie: Enthält mehr als zwei Stunden Originalmusik von Paula Ruiz, auch bekannt als Fingerspit.

Am 18. Mai 2021 wollen die spanischen Entwickler Deconstructeam ( Gods Will Be Watching The Red Strings Club ) zusammen mit Devolver Digital die aus zehn spielbaren Kurzgeschichten bestehende Spiele-Sammlung Essays on Empathy für PC veröffentlichen. Auf Steam kann die narrative Pixelart-Kompilation bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Essays on Empathy versammelt zehn einzigartige, ausgefallene Geschichten, darunter 'De Tres al Cuarto', ein brandneue Erfahrung, die exklusiv für die Kompilation erscheint und von einem Paar Zwei-Bit-Comedians handelt, die versuchen, groß rauszukommen. In mundgerechten, innovativen und interaktiven Geschichten tauchen Spieler und Spielerinnen in das Leben der unterschiedlichsten Charaktere aus allen Lebensbereichen ein - von einem Auftragskiller, der in einem Blumenladen arbeitet, bis hin zu einem Schulmädchen, das nachhaltig davon überzeugt ist, dass ihr Skelett nicht wirklich ihres ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer