Tested on Humans: Escape Room: Fluchtexperimente auf Switch-Spieler ausgeweitet

Löse Rätsel durch logisches Denken

Erkunde verschiedene Räume, finde Hinweise und versteckte Objekte

Finde mehr über die Experimente und deine eigene Vergangenheit heraus

Genieße die Atmosphäre und die düstere Umgebung

Am heutigen 12. Mai 2021 haben mc2games ihr bereits Ende Februar für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Rätselspiel Tested on Humans: Escape Room auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 19. Mai ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist die Testperson. Wirst du herausfinden können, was es mit den Experimenten auf sich hat und es schaffen zu fliehen?Tested on Humans ist ein düsterer Fluchtraum, der all eure Fertigkeiten auf die Probe stellen wird. Löse Rätsel, entdecke Geheimcodes, spüre versteckte Objekte auf und erforsche die verschiedenen Räume des Forschungszentrums, während du gleichzeitig herausfindest, welche Ereignisse dich dorthin führten. Löse dieses Rätsel, indem du jeden der Räume erforschst, in denen dieses Abenteuer stattfindet. Wird es dir gelingen, zu entkommen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer