Ghostrunner 2: 505 Games bestätigt Fortsetzung des Cyberpunk-Slashers

505 Games hat die Entwicklung von Ghostrunner 2 bestätigt. Die Fortsetzung des Cyberpunk-Slashers entsteht erneut beim polnischen Studio One More Level und soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Weitere Details werden noch nicht genannt.Nach der kürzlichen Akquisition der IP will 505 nicht nur den Vertrieb übernehmen, sondern auch das Investment in die Entwicklung von Ghostrunner 2 verdoppeln. Nach eigenen Angaben verfügt der Titel jetzt über eine Budget von fünf Millionen Dollar. Der erste Teil verbucht seit der Veröffentlichung im Oktober 2020 mehr als 600.000 Verkäufe und soll Ende 2021 noch eine technisch aufgepeppte Umsetzung für PS5 und Xbox Series X|S erhalten."Wir sind auf den zukünftigen Release von Ghostrunner 2 ganz besonders gespannt. Zusammen mit One More Level haben wir ein spannendes und packendes Videospiel erschaffen", so Raffaele Galante, co-CEO von Digital Bros mit seinem Bruder Rami. "Diese neue Zusammenarbeit vertieft die Präsenz von 505 Games im polnischen Videospielmarkt, der innerhalb Europas eine führende Stellung bei der Entwicklung von Videospielen, neuen Projekten und Talenten einnimmt. Wir werden die Entwicklungen am polnischen Markt weiter genau verfolgen, um unser Produktportfolio kontinuierlich mit Videospielen zu verbessern und zu erweitern, die in der Lage sind, den Geschmack der gesamten Gaming-Community zu treffen."