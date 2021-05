Lumione: Perfect World kündigt Plattformer in Unterwasserwelt an

Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch) Screenshot - Lumione (PC, Switch)

Atemberaubende Grafiken und auserlesene Musik und Soundeffekte erzeugen eine traumartige und sich stetig wandelnde Atmosphäre im Spiel. Du wirst die Gefahren in der Schönheit erleben, während du durch atemberaubende Levels im Ozean springst und kletterst.

Die mit der Unreal Engine 4 und 3D-Concept-Art-Technologie erstellten abwechslungsreichen Tiefensee-Landschaften voll leuchtender Farben sorgen für ein stimmungsvolles Abenteuer. Die Reise steckt voller Überraschungen, es gibt sehr ruhige Passagen, während andere Abschnitte voller Spannung und schwerer Herausforderungen sind und so für ein eindringliches Spielerlebnis sorgen.

Hunderte von liebevoll angefertigten Levels mit Dutzenden Spielmechaniken sorgen dafür, dass die Levels sowohl spielbar als auch herausfordernd sind.

Wir glauben nicht an komplexe und ausführliche Designs zur Charakterentwicklung. Du wirst deine Schritte vorausplanen und auf die Gefahren um dich herum reagieren müssen, um dieses Tiefensee-Labyrinth zu durchqueren und das Ende deiner Reise zu erreichen.

Perfect World Entertainment hat Lumione angekündigt. Entwicklelt wird der Plattformer vom Glimmer Studio - einem jungen Team mit einem Durchschnittsalter von lediglich 24 Jahren. Mit stilistisch auffälligen Parallelen zu Ori and the Blind Forest schlüpft man in der Unterwasserwelt auf der Suche nach Licht in die Haut der Figur Glimmer, um die frühere Schönheit seiner Heimatstadt wieder herzustellen und die Dunkelheit vom Meeresboden zu vertreiben.Features laut Herstellerangaben:Lumione soll zunächst für PC ( via Steam ) erscheinen. Später soll auch eine Umsetzung für Switch folgen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer