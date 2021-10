Lumione: Startschuss für den Unterwasser-Plattformer auf PC und Switch

Am 13. Oktober 2021 haben Glimmer Studio und Perfect World den unter Wasser verorteten 2D-Plattformer Lumione für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen und auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 19. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Im eShop werden hingegen 10,49 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Lumione ist ein Side-Scroller-Spiel mit Ozean-Kulisse. Die Hauptthemen des Spiels handeln davon, Träume zu verfolgen und Hoffnung zu haben. Du wirst die Rolle der liebenswerten Tiefseefee Glimmer spielen, während du der Dunkelheit entkommst und dem Weg des Lichts folgst. Das Licht wird dich zu Hoffnungen und Träumen führen, während du mehr über die Welt, und deinen Platz in dieser, erfährst. Angesichts der Prüfungen von Weisheit und Mut musst du beweisen, dass du das Zeug dazu hast, das Licht der Hoffnung in die Dunkelheit des Meeresbodens zurückzubringen.Angetrieben von UE4 verwendet das Spiel einen einzigartigen Prozess, der Konzeptzeichnungen und 3D-Modellierung kombiniert, um lebendige und dynamische Grafiken zu erzeugen. Durch das Hinzufügen von Originalmusik und Soundeffekten wird das Spiel vor dir zum Leben erweckt, während du das Tiefseeuniversum durchquerst.Das Gameplay ist einfach, aber zufriedenstellend schwierig. Du wirst unseren Helden Glimmer steuern, während du zum Ende jedes Levels gehst, indem du springst, kletterst und gleitest – und das alles, während du tödlichen Fallen und Hindernissen ausweichst. Die bevorstehenden Herausforderungen sind nichts für schwache Nerven, aber während du im Spiel voranschreitest und dein Fingerspitzengefühl verbesserst, werden dir deine Errungenschaften sicherlich viel Freude bereiten. Tipp: Beim Gleiten kannst du dich kurzzeitig in jede Richtung frei bewegen. Diese Fertigkeit kann jedoch nur einmal verwendet werden, bevor sie aufgeladen werden muss. Lande zum Aufladen auf einer Oberfläche oder löse bestimmte Spielmechaniken aus.Die Vollversion des Spiels bietet bis zu 170 Level, von denen jedes mit einer umfangreichen Reihe von Herausforderungen mit einzigartigem Gameplay ausgestattet ist. Es gibt über 10 einzigartige Spielmechaniken, darunter 'Neon Beam', 'Pinball' und viele mehr. Diese Mechanismen, die sich auf das Core-Gameplay des 'Durchquerens der Landschaft' konzentrieren, müssen entweder vermieden oder genutzt werden, um das Level zu schaffen und im Spiel voranzukommen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer