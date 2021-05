Highrise City: Städtebausimulation inkl. Wirtschaftssystem für PC angekündigt

"Städte mit bis zu einer Millionen Einwohnern

5 Bevölkerungsschichten

50 verschiedene Ressourcen

Bis zu 30.000 Gebäude pro Stadt

Bis zu 5.000 Fahrzeuge pro Szene

Bis zu 20.000 Passanten pro Szene

Städte bis zu einem Ausmaß von 194km²

Einstellbarer Schwierigkeitsgrad über verschiedene Regler

Verbessere deine Stadt mit Gesetzen und der Erforschung neuer Technologien

Ressourcen-Handel mit anderen Städten"

Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC) Screenshot - Highrise City (PC)

Mit Highrise City ist eine Städtebausimulation angekündigt worden, die zusätzlich auf ein Wirtschaftssystem setzen wird, das auf Ressourcen fußt. Man übernimmt also nicht nur den Ausbau einer Stadt, sondern kümmert sich auch um die An- und Abbau von Ressourcen und möglichst sinnvoll verlegte Straßen. Entwickelt wird das Spiel von Fourexo Entertainment aus Dresden. Publisher ist Deck13 (Frankfurt). Highrise City soll 2022 für PC via GOG.com und Steam erscheinen.Folgende Features werden genannt:Ähnlich wie Cities: Skylines wird das Spiel ausführlich modifizierbar sein und volle Steam-Workshop-Integration bieten."Du willst eigene Gebäude in das Spiel integrieren? Deine eigenen Hochhäuser implementieren? Das Balancing komplett verändern und neue Straßentypen haben? Kein Problem. Highrise City ist zu 100% modifizierbar - und das kinderleicht. Alle Asset-Zugriffe sind über klar verständliche Tabellen dokumentiert und können beliebig erweitert und verändert werden. Und wenn du deine Werke anderen Spielern zur Verfügung stellen willst, kannst du vom Steamworkshop Gebrauch machen."Letztes aktuelles Video: Trailer