Lightforge Games: Ehemalige Blizzard- und Epic-Mitarbeiter gründen Studio für soziale Videospiele

Derzeit befinde sich bereits ein soziales Videospiel mit Crossplatform-Unterstützung in Arbeit, in dem Spieler die "Macht zur Kreation von Welten und zur Erzählung von Geschichten" bekämen, und zwar mit einer beispiellosen Freiheit. Das Studio habe sich kürzlich insgesamt 5 Mio. Dollar Investment-Kapital gesichert, u.a. von 1UP Ventures, Dreamhaven, Galaxy Interactive, Maveron und NetEase Games.Zu den Gründern zählen Namen wie Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane und Marc Hutcheson. Teile der Belegschaft stammen auch von Studios wie BioWare, Blizzard Entertainment, Epic Games, Riot Games und Zenimax Online Media, wo an Titeln wie Diablo 3, The Elder Scrolls Online, Fortnite, Hearthstone, Overwatch, die StarCraft-2-Trilogie, Star Wars: The Old Republic oder World of Warcraft gearbeitet wurde.CEO Matt Schembari erläutert, dass das Team Elemente aus Minecraft, Roblox und Tabletop-Rollenspielen miteinander verbinden möchte, um eine neue Form des Rollenspiels zu erschaffen. Ein besonders wichtiges Thema sei dabei die Empathie.